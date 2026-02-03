Vorteilswelt
„Entführungsopfer“

Unser Otter „Sepp“ ist schnell wieder aufgetaucht

Oberösterreich
03.02.2026 12:00
„Sepp“ fühlt sich in seinem neuen Zuhause wohl
„Sepp“ fühlt sich in seinem neuen Zuhause wohl(Bild: zVg)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das Rätsel nach dem „Krone“-Wilderer Gschnas ist geklärt. In einem anonymen Mail haben sich die Entführer bei der „Krone“ gemeldet und alles gestanden. Das „Opfer“ will aber nicht zurück und er soll sein neues Leben genießen. Wie es nun weitergeht.

„Otter ,Sepp‘ ist wohlauf und unversehrt“, so meldete sich der Täter oder die Täterin per eigens angelegter E-Mail-Adresse auf den Fahndungsaufruf nach dem „Krone“-Wilderer Gschnas. Wie berichtet, war die beliebte und fotogene Pappfigur Samstagfrüh mit einem der letzten Gäste verschwunden. Doch wie geht es dem Otter? 

Das ganze Bekenner-Mail
Das ganze Bekenner-Mail(Bild: zVg)

Keine Fluchtversuche
„Zustand stabil, Blick leer – aber friedlich. Insgesamt machte er einen äußerst entspannten Eindruck und zeigte keinerlei Fluchtversuche. Derzeit wird er artgerecht im Innenbereich gehalten, regelmäßig bewundert, sowie vor Witterung, Stress und weiteren Veranstaltungen geschützt“, heißt es mit einem Augenzwinkern in dem anonymen Bekennerschreiben.

Angebot der „Krone“
Darin auch ein Adoptionswunsch, dem nun seitens „Krone“ stattgegeben wurde: „Sepp“ darf bei seiner neuen Familie bleiben, sofern er mit ihr beim Gschnas 2027 sein altes Rudel besucht und mitfeiert.

Oberösterreich

„Entführungsopfer"
