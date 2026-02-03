Fahne mit NS-Rune vor Gasthaus: Wirte vor Gericht

Rechtsextreme Schriften, weil die „gegen Coronamaßnahmen waren“

Ihr Mann stellte gleich zu Beginn klar: „Die Nazis waren die größten Verbrecher, die dieses Land je bevölkert haben, Hochverräter, Massenmörder.“ Alles, was er über Runen wisse, wisse er von seiner Frau. Ob er auch glaube, dass die Rune die Hunde schütze? „Nein, aber ich tue, was meine Frau sagt.“ Dass er rechtsextreme Bücher und Zeitschriften in der Gaststube gehabt habe, begründete er damit, dass er diese abonniert habe, weil sie „die einzigen waren, die gegen die Coronamaßnahmen waren“, und er wollte, dass die Leute das lesen. „Aber es liest eh keiner.“



Ein Urteil ist für den frühen Abend zu erwarten.