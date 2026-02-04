Vor dem Goldhändler stehen die Kunden Schlange

„Gold und Silber lieb’ ich sehr, kann’s auch gut gebrauchen. Hätt’ ich doch ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen“ – dieses alte deutsche Studentenlied ist quasi der heimliche Soundtrack all jener, die zu viel – oder zu wenig – Geld haben. Derzeit bilden sich vor der Ögussa-Filiale am Linzer Hessenplatz immer wieder Warteschlangen.