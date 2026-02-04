Vor dem Goldhändler stehen die Kunden Schlange
Kaufen und verkaufen
Gold und Silber waren in den letzten Wochen in aller Munde. Zuerst stiegen die Preise, dann fielen sie. Bei einem Lokalaugenschein der „Krone“ bei Ögussa am Linzer Hessenplatz standen die Kunden Schlange. Die einen wollen verscherbeln und gutes Geld machen, die anderen kaufen.
„Gold und Silber lieb’ ich sehr, kann’s auch gut gebrauchen. Hätt’ ich doch ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen“ – dieses alte deutsche Studentenlied ist quasi der heimliche Soundtrack all jener, die zu viel – oder zu wenig – Geld haben. Derzeit bilden sich vor der Ögussa-Filiale am Linzer Hessenplatz immer wieder Warteschlangen.
