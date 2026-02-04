Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Kaufen und verkaufen

Vor dem Goldhändler stehen die Kunden Schlange

Oberösterreich
04.02.2026 08:00
Vor der Linzer Ögussa-Filiale am Hessenplatz warten derzeit viele Kunden. Dort kann man Gold ...
Vor der Linzer Ögussa-Filiale am Hessenplatz warten derzeit viele Kunden. Dort kann man Gold (ver-)kaufen.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Gold und Silber waren in den letzten Wochen in aller Munde. Zuerst stiegen die Preise, dann fielen sie. Bei einem Lokalaugenschein der „Krone“ bei Ögussa am Linzer Hessenplatz standen die Kunden Schlange. Die einen wollen verscherbeln und gutes Geld machen, die anderen kaufen.

0 Kommentare

„Gold und Silber lieb’ ich sehr, kann’s auch gut gebrauchen. Hätt’ ich doch ein ganzes Meer, mich hineinzutauchen“ – dieses alte deutsche Studentenlied ist quasi der heimliche Soundtrack all jener, die zu viel – oder zu wenig – Geld haben. Derzeit bilden sich vor der Ögussa-Filiale am Linzer Hessenplatz immer wieder Warteschlangen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
181.222 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
161.210 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
125.326 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Kaufen und verkaufen
Vor dem Goldhändler stehen die Kunden Schlange
Rettung ins Freie
Feuerwehr barg Bewohnerin über Balkon vor Flammen
Witwe kämpft um Recht
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
Nahkampf hinter Gitter
Obdachlosenkiller prügelt auf Stückel-Mörder ein
Unerwarteter Ausgang
Pokerspiel endete für Insassen mit Schnittwunde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf