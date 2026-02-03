Gläubiger fordern 91 Millionen Euro von Solarfirma

„Lange Verfahrensdauer“

Zurück zum Insolvenzverfahren: Ein Sanierungsplan wurde bisher von keiner der fünf insolventen Unternehmen aus Linz beantragt, lediglich bei einem ist es zumindest nicht ausgeschlossen. „Aufgrund des enormen Umfangs und der Komplexität ist mit einer langen Verfahrensdauer zu rechnen, die auch von den Ergebnissen der Verfahren in Liechtenstein, sowie den laufenden strafrechtlichen Ermittlungen abhängig sein wird“, heißt es vom Gläubigerschutzverband Creditreform.