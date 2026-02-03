AUA-Pilot steigt im März ins „Präsidenten-Cockpit“

Abtritt nach 18 Jahren

Womit aber auch klar ist, dass jener Fall eintritt, den ganz, ganz viele aus Sport und Politik lange eigentlich für undenkbar gehalten haben: Paul Resch wird nach 18 Jahren (!) an der Spitze des OÖ-Verbandes seine „Krone“ abgeben. „Die Fußstapfen von Paul sind natürlich groß. Umso wichtiger ist es, den Landessportverband künftig breiter aufzustellen“, sagt Rossmann, der leidenschaftlicher Rennradfahrer und Obmann des RC Ovilava Wels ist.