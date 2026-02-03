„Die KI kann uns Lehrer sicher nicht ersetzen“

Das bestätigt auch Raphael Gruber von der Schülerhilfe Eferding: „Vor den Ferien gibt es auch bei uns immer einen deutlichen Anstieg, wir rüsten weiterhin auf.“ So haben beide Institute noch Kapazitäten, wenn auch teils nur noch eher knapp.

Semesterstoff in einer Woche nachholen

Leider gebe es immer auch jene, die versuchen, den Stoff eines ganzen Semesters in nur wenigen Wochen nachzuholen, was oft nicht klappe. Die gefragtesten Fächer sind in beiden Nachhilfeinstituten seit jeher Mathe, Deutsch und Englisch. „Ich sehe immer mehr, die Hilfe in Deutsch brauchen – nicht etwa wegen Migrationshintergrund, sondern wegen der Digitalisierung. Wenn ich dann frage, wann sie zum letzten Mal ein Buch gelesen haben, zucken sie mit den Schultern“, so Klarner.