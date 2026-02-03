„Die KI kann uns Lehrer sicher nicht ersetzen“

Der Ansturm auf Nachhilfeinstitute vor den Semesterferien wächst nach wie vor. Vor allem in Deutsch brauchen offenbar auch Schüler ohne Migrationshintergrund zunehmend Unterstützung. Die Betroffenen lesen meist keine Bücher und verlassen sich immer öfter auf ChatGPT und Co.
Die Semesterferien stehen vor der Tür – doch davor kommen noch die Prüfungen. „Jetzt gehen an den Schulen die Frühwarnungen hinaus. Der Ansturm ist groß, größer noch als im Vorjahr“, berichtet Klaudia Klarner vom Lernquadrat am Taubenmarkt in Linz.
Das bestätigt auch Raphael Gruber von der Schülerhilfe Eferding: „Vor den Ferien gibt es auch bei uns immer einen deutlichen Anstieg, wir rüsten weiterhin auf.“ So haben beide Institute noch Kapazitäten, wenn auch teils nur noch eher knapp.
Semesterstoff in einer Woche nachholen
Leider gebe es immer auch jene, die versuchen, den Stoff eines ganzen Semesters in nur wenigen Wochen nachzuholen, was oft nicht klappe. Die gefragtesten Fächer sind in beiden Nachhilfeinstituten seit jeher Mathe, Deutsch und Englisch. „Ich sehe immer mehr, die Hilfe in Deutsch brauchen – nicht etwa wegen Migrationshintergrund, sondern wegen der Digitalisierung. Wenn ich dann frage, wann sie zum letzten Mal ein Buch gelesen haben, zucken sie mit den Schultern“, so Klarner.
Matura muss ohne KI geschafft werden
Eine weitere Entwicklung, die beiden Lehrern auffällt: „Immer mehr Schüler tendieren dazu, Aufgaben von ChatGPT und Co. lösen zu lassen. Besonders bei Texten, egal ob auf Deutsch oder Englisch, muss man aber kein Wissenschaftler sein, um das zu erkennen“, meint Gruber. Klarner stimmt zu: „Viele begreifen noch nicht, dass sie Schularbeiten und später die Matura auch ohne KI schaffen müssen.“
Dass sie von der künstlichen Intelligenz ersetzt werden könnten, fürchten beide Nachhilfelehrer nicht: „Die KI kann in manchen Fällen helfen, aber bei größeren Rückständen oder verschiedenen Lernansätzen kann sie nie einen echten Lehrer ersetzen.“
