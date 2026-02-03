Krisenhelfer erklärt: „Hier gibt es keine Lösung“

Als wir mit Dominik Lichtenthal sprachen, war er gerade von einem tödlichen Unfall zurückgekommen, bei dem er den Angehörigen und Helfern zur Seite stand. Er ist einer von wenigen Männern in der Krisenhilfe von pro mente. „Warum ist das so?“, fragte die „Krone“. „Ich denke, das ist zu einem Teil auch historisch gewachsen und hat viel mit Klischees zu tun. Es wird noch immer oft suggeriert, dass Männer das nicht können“, sagt er.