Obdachlosenkiller prügelt auf Stückel-Mörder ein

„Hilfe, ich werde geschlagen“

Schon zwei Wochen zuvor hatte der 19-Jährige, dessen interne „Justiz-Ampel“ auf Rot für hohe Gefahr steht, einem Zellengenossen einen offenen Nasenbeinbruch zugefügt. Auch dieser Häftling ist wahrlich kein Unbekannter. Er wurde als Anstifter und Fluchtautofahrer nach dem Raubmord an einer 20-Jährigen in Zell am See (Salzburg) verurteilt. Bei der Attacke hinter Gittern wählte er jetzt panisch die Notsprechanlage der Justizwache: „Hilfe, ich werde geschlagen!“