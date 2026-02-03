Steyrer Motorenbauer will Umsatz heuer verdoppeln

Die im Herbst gesenkte Prognose wurde mit dem vorläufigen Jahresergebnis von 2025 am unteren Ende erreicht. Die Gewinn-Marge lag 2025 bei 11,9 Prozent (bereinigt: 14,5 Prozent). Die Differenz zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Gewinn resultiert laut Unternehmen vor allem aus Kosten für Beratung sowie Effekten aus der Börsennotiz und der Hauptversammlung. Der Umsatz legte um 16,4 Prozent auf 48,5 Millionen Euro zu, wobei der Rüstungsbereich („Defense“) mit 28,8 Millionen Euro den Löwenanteil beisteuerte.