Steyrer Motorenbauer will Umsatz heuer verdoppeln

Der oberösterreichische Motorenbauer Steyr Motors hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem operativen Ergebnis von 5,8 Millionen Euro abgeschlossen. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Gewinn bei 7,0 Millionen Euro. 2026 will das Unternehmen rasant wachsen – allerdings musste die Wachstumsprognose für das Vorjahr zuletzt nach unten korrigiert werden.
Steyr Motors mit Sitz in Oberösterreichs Eisenstadt entwickelt und produziert Motoren für Rüstungsfahrzeuge und Boote. Für 2026 stellte das Management eine deutliche Steigerung der Profitabilität in Aussicht: Die Gewinn-Marge soll auf mindestens 15 Prozent klettern, während sich der Umsatz auf bis zu 95 Millionen Euro beinahe verdoppeln könnte.
Die im Herbst gesenkte Prognose wurde mit dem vorläufigen Jahresergebnis von 2025 am unteren Ende erreicht. Die Gewinn-Marge lag 2025 bei 11,9 Prozent (bereinigt: 14,5 Prozent). Die Differenz zwischen dem ausgewiesenen und dem bereinigten Gewinn resultiert laut Unternehmen vor allem aus Kosten für Beratung sowie Effekten aus der Börsennotiz und der Hauptversammlung. Der Umsatz legte um 16,4 Prozent auf 48,5 Millionen Euro zu, wobei der Rüstungsbereich („Defense“) mit 28,8 Millionen Euro den Löwenanteil beisteuerte.
Umsatz soll sich fast verdoppeln
Für das laufende Jahr 2026 rechnet CEO Julian Cassutti mit „beschleunigtem Wachstum bei gleichzeitig steigender Profitabilität“. Neben der anvisierten Marge von über 15 Prozent soll der Umsatz massiv auf 75 bis 95 Millionen Euro anspringen. Grund dafür seien unter anderem Nachholeffekte aus zwei im Vorjahr verzögerten Rahmenverträgen sowie die Expansion in Asien und Nordamerika.
Zusätzliche Erträge verspricht sich der Konzern von neuen Geschäftsfeldern: Ab dem zweiten Halbjahr 2026 soll die Serienfertigung für mobile Stromaggregate anlaufen. Zudem positioniere man sich im Geschäft für unbemannte Wasserfahrzeuge (USV). Auch Zukäufe („anorganisches Wachstum“) stehen auf der Liste – hier befinde man sich teilweise bereits in einem fortgeschrittenen Stadium.
Mittelfristige Wachstumsziele
An den mittelfristigen Zielen hält Steyr Motors fest: Bis 2027 sollen der Umsatz auf rund 140 Millionen Euro und das operative Ergebnis auf 40 Millionen Euro steigen. Das Unternehmen notiert seit Oktober 2024 an der Börse. Der ehemalige Haupteigentümer Mutares hat sich im November 2025 vollständig aus dem Unternehmen zurückgezogen.
