Schrotkugeln steckten in geschütztem Kormoran

Große Aufregung bei heimischen Tierschützern: In St. Pantaleon im Bezirk Amstetten wurde ein verletzter Kormoran entdeckt und von der Feuerwehr geborgen. Der Tierschutzverein Region Amstetten brachte ihn anschließend zum Tierarzt, wo sich der anfängliche Verdacht bei einem Röntgen bestätigen sollte: Der Vogel, der auf der Roten Liste der stark gefährdeten Tierarten steht und als Wintergast an den heimischen Gewässern lebt, war angeschossen worden. Drei Schrotkugeln steckten noch in seinem Körper.