Arbeitskosten senken? Experten sehen Spielraum

Österreich hat in den vergangenen Jahren bei den Arbeitskosten einen steilen, unrühmlichen Anstieg ins europäische Spitzenfeld hingelegt. Kostete der Faktor Arbeit im Jahr 2008 hierzulande noch durchschnittlich 26,40 Euro pro Stunde, waren es 2024 bereits stolze 44,50 Euro – ein satter Anstieg um über 68 Prozent. Damit katapultierten wir uns in der EU vom zehnten auf den fünften Platz, nur knapp hinter den Niederlanden (45,20 Euro).