Weibliche Leiche auf Grünfläche in Wien entdeckt

Schreckensfund am Sonntagnachmittag im Wiener Bezirk Favoriten: Ein Spaziergänger entdeckte auf einer Grünfläche eine weibliche Leiche. Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.
Ein Mann war am Sonntag gegen 15.30 Uhr in der Eibesbrunnergasse in Favoriten mit seinem Hund spazieren, als er auf einer Grünfläche die schreckliche Entdeckung machte: Der Leichnam der Frau befand sich in einer kleinen Erdgrube, war zugedeckt und bereits großteils skelettiert.
Fremdverschulden nicht ausgeschlossen
Der geschockte Mann wählte daraufhin sofort den Notruf. Laut derzeitigem Ermittlungsstand kann die Polizei Fremdverschulden nicht ausschließen. Die Identität der Frau ist bislang unbekannt. Laut Informationen der „Krone“ besteht der Verdacht, dass die Tote aus dem Obdachlosenmilieu stammen könnte.
Eine gerichtliche Obduktion wurde angeregt. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.