18-Jähriger kracht frontal in Lkw und stirbt

Schrecklicher Unfall Montagfrüh in Feldbach in der Oststeiermark: Ein 18-Jähriger geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Lastwagen. Der junge Mann überlebte nicht.
Gegen 6.45 Uhr war der Einheimische aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw auf der B68 in Richtung Kirchberg an der Raab unterwegs. Warum er auf die andere Fahrspur geriet, ist bisher noch unklar.
Die Folgen waren jedenfalls fatal: Der Pkw kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 51-jährigen Ungarn gelenkt wurde. Der junge Pkw-Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt, obwohl Feuerwehr und Rettung rasch vor Ort waren, kam jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Lenker blieb laut Polizei unverletzt.
Stundenlange Sperre, Kriseninterventionsteam im Einsatz
Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Gniebing, Feldbach und Paldau mit insgesamt 35 Kräften. Auch das Kriseninterventionsteam war zur Betreuung der Ersthelfer vor Ort. Die Querspange Gnas/Feldbach, wo sich der Unfall im Bereich zwischen der Unterführung und dem Kreisverkehr Saaz ereignete, war bis in die Mittagsstunden gesperrt, eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.
