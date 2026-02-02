18-Jähriger kracht frontal in Lkw und stirbt

Stundenlange Sperre, Kriseninterventionsteam im Einsatz

Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Gniebing, Feldbach und Paldau mit insgesamt 35 Kräften. Auch das Kriseninterventionsteam war zur Betreuung der Ersthelfer vor Ort. Die Querspange Gnas/Feldbach, wo sich der Unfall im Bereich zwischen der Unterführung und dem Kreisverkehr Saaz ereignete, war bis in die Mittagsstunden gesperrt, eine großräumige Umleitung wurde eingerichtet.