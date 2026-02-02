Vorteilswelt
Damen, aufgepasst!

Mit der „Krone“-Wäsch‘ in den Winter-Endspurt!

Ski Alpin
02.02.2026 11:33
Ab in den Winter-Endspurt – mit der „Krone“-Wäsch‘ explizit für Frauen.
Ab in den Winter-Endspurt – mit der „Krone“-Wäsch‘ explizit für Frauen.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Damen, aufgepasst! Die „Krone“ stattet Sie zum Winter-Endspurt mit hochwertiger Kleidung aus. Jetzt mitmachen (siehe Formular unten)!

0 Kommentare

Eine stylishe weiße Ski-Hose, als Oberteil ein smartes rotes Longsleeve und drüber eine rote Ski-Jacke, allesamt von Schöffel, höchste Qualität garantiert, alles „Krone“-gebrandet – ja, wir statten die Wintersport-affinen Frauen des Landes mit dem perfekten Outfit, qualitativ wie modisch, aus. sportkrone.at verlost 25-mal die komplette Garnitur Damen-Ski-Mode. Hier können Sie ab sofort mitmachen:

Auf einen stylishen und gut gewärmten Winter-Endspurt!

