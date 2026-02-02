Kids-TV: Werbeverbot für zuckerhaltige Produkte?

In Großbritannien hat man schon im Oktober 2025 beschlossen, Werbung für ungesunde Lebensmittel erst nach 21 Uhr zu senden. Vor allem, um das Problem der Fettleibigkeit bei Kindern in den Griff zu bekommen. Unsere Frage vom 2. Februar lautet: „Soll im Kinderfernsehen ein Werbeverbot für zuckerhaltige Produkte gelten?“
Ihre Meinung zählt!
Wie erleben Sie diese Thematik in Ihrem Umfeld? Gibt es heutzutage mehr Kinder und Jugendliche, die an Adipositas leiden, als das in der Vergangenheit der Fall war? Was halten Sie von einem Werbeverbot für zuckerhaltige Lebensmittel und kann man damit diese Probleme in den Griff bekommen? Welche anderen Ideen hätten Sie dazu?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.