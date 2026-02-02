Kids-TV: Werbeverbot für zuckerhaltige Produkte?

Ihre Meinung zählt!

Wie erleben Sie diese Thematik in Ihrem Umfeld? Gibt es heutzutage mehr Kinder und Jugendliche, die an Adipositas leiden, als das in der Vergangenheit der Fall war? Was halten Sie von einem Werbeverbot für zuckerhaltige Lebensmittel und kann man damit diese Probleme in den Griff bekommen? Welche anderen Ideen hätten Sie dazu?