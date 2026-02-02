Kids-TV: Werbeverbot für zuckerhaltige Produkte?

Vorteilswelt
02.02.2026 11:46
Gerade im Kinderfernsehen werden viele ungesunde Produkte beworben.
Gerade im Kinderfernsehen werden viele ungesunde Produkte beworben.(Bild: kleberpicui – stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

In Großbritannien hat man schon im Oktober 2025 beschlossen, Werbung für ungesunde Lebensmittel erst nach 21 Uhr zu senden. Vor allem, um das Problem der Fettleibigkeit bei Kindern in den Griff zu bekommen. Unsere Frage vom 2. Februar lautet: „Soll im Kinderfernsehen ein Werbeverbot für zuckerhaltige Produkte gelten?“ 

0 Kommentare

Ihre Meinung zählt!
Wie erleben Sie diese Thematik in Ihrem Umfeld? Gibt es heutzutage mehr Kinder und Jugendliche, die an Adipositas leiden, als das in der Vergangenheit der Fall war? Was halten Sie von einem Werbeverbot für zuckerhaltige Lebensmittel und kann man damit diese Probleme in den Griff bekommen? Welche anderen Ideen hätten Sie dazu?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!

