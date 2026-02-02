Alcaraz setzt sich ab, Djokovic überholt Zverev

Bei den Frauen ist Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina statt Coco Gauff neu auf Rang drei und an die zweitplatzierte Iga Swiatek herangerückt. Melbourne-Finalistin Aryna Sabalenka liegt weiter klar voran. Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat durch ihren Einzug in die zweite Runde 17 Plätze gut gemacht, rangiert als 78. um 20 Plätze hinter ihrer Neo-Landsfrau Anastasia Potapova. Sinja Kraus rückte als 104. den Top 100 wieder einen weiteren Schritt näher, Lilli Taggers neues Karrierehoch lautet 128.