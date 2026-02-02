Alcaraz setzt sich ab, Djokovic überholt Zverev

Australian-Open-Gewinner Carlos Alcaraz hat sich in der Tennis-Weltrangliste von seinem im Halbfinale ausgeschiedenen Verfolger Jannik Sinner abgesetzt.
3350 Punkte trennen die beiden, davor waren es 550 Zähler gewesen. Melbourne-Finalist Novak Djokovic hat Alexander Zverev überholt und steht – 5020 Punkte hinter Sinner – erstmals seit September 2024 in den Top drei.
Neue Karrierehochs für Misolic und Tagger
Der Steirer Filip Misolic verbesserte sich trotz seines Auftakt-Outs als 78. auf ein neues Karrierehoch.
Bei den Frauen ist Australian-Open-Siegerin Jelena Rybakina statt Coco Gauff neu auf Rang drei und an die zweitplatzierte Iga Swiatek herangerückt. Melbourne-Finalistin Aryna Sabalenka liegt weiter klar voran. Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat durch ihren Einzug in die zweite Runde 17 Plätze gut gemacht, rangiert als 78. um 20 Plätze hinter ihrer Neo-Landsfrau Anastasia Potapova. Sinja Kraus rückte als 104. den Top 100 wieder einen weiteren Schritt näher, Lilli Taggers neues Karrierehoch lautet 128.
