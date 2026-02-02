Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Trailer ist da!

In „Teufel trägt Prada 2“ wird wieder gestichelt

Society International
02.02.2026 11:07
Anne Hathaway und Meryl Streep sind in „Der Teufel trägt Prada 2“ wieder in ihren ikonischen ...
Anne Hathaway und Meryl Streep sind in „Der Teufel trägt Prada 2“ wieder in ihren ikonischen Rollen zu sehen.(Bild: Screenshot youtube.com/@20thCenturyStudios)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Trailer für den Film „Der Teufel trägt Prada 2“ zeigt Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder vereint in ihren Rollen als Miranda, Andy, und Emily. Mirandas frühere Assistentin Andy kehrt in der Fortsetzung der Modewelt-Satire als neue Feature-Redakteurin zu Mirandas Hochglanzmagazin zurück. „Wir sind alle so begeistert“, kommentiert die Modezarin diese Neuigkeit in stark sarkastischem Tonfall gegenüber einer entsetzten Emily.

0 Kommentare

Im ersten Film von 2006 hatte Andy als Mirandas neue Assistentin angefangen und musste sich dort ständig abfällige Bemerkungen von Miranda und ihrer gestressten Kollegin Emily zu ihrem Kleidungsstil gefallen lassen.

„Wer ist das?“
Auch der Trailer zeigt wieder viele Sticheleien gegen die freundliche Andy. Emily äußert sich beim Wiedersehen abfällig gegen Andys Augenbrauen und Miranda fragt verwirrt „Wer ist das?“, als Andy sich in einer anderen Szene zu ihr ins Büro setzt.

Hier können Sie sich den neuen Trailer von „Der Teufel trägt Prada 2“ anschauen:

Roman-Verfilmung wurde zum Hit
„Der Teufel trägt Prada“ basierte auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die zuvor für die langjährige „Vogue“-Chefredakteurin Anna Wintour gearbeitet hatte. Vergangenen November war ein erster Teaser für die Fortsetzung der gefeierten Komödie erschienen.

In dem neuen Trailer zu „Der Teufel trägt Prada 2“ ist neben Streep, Hathaway und Blunt auch Stanley Tucci wieder in seiner alten Rolle zu sehen. Daneben sollen die Schauspieler Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux und Lucy Liu in neuen Rollen in dem Film dabei sein.

Lesen Sie auch:
Gerade drehten Anne Hathaway und Stanley Tucci eine Szene am Friedhof. Die Fans fragen sich nun: ...
„Teufel trägt Prada 2“
Schock für Fans: Muss beliebter Charakter sterben?
22.08.2025
Lange erwartet
Der erste Trailer zu „Der Teufel trägt Prada 2“
13.11.2025

„Der Teufel trägt Prada 2“ soll in Österreich am 30. April in die Kinos kommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.381 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
126.662 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
99.876 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Mehr Society International
Neuer Trailer ist da!
In „Teufel trägt Prada 2“ wird wieder gestichelt
Wirrer Auftritt
Huch! Was war bei den Grammys bloß mit Cher los?
Trump droht mit Klage
Standing Ovations für „Fuck ICE“ bei Grammys 2026
Gemeinsamer Luxus-Trip
Liebesgerüchte um Kardashian und Lewis Hamilton
Dschungelcamp Tag 10
Ariel eskalierte erneut – und Mirja muss gehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf