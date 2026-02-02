In „Teufel trägt Prada 2“ wird wieder gestichelt

Ein Trailer für den Film „Der Teufel trägt Prada 2“ zeigt Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt wieder vereint in ihren Rollen als Miranda, Andy, und Emily. Mirandas frühere Assistentin Andy kehrt in der Fortsetzung der Modewelt-Satire als neue Feature-Redakteurin zu Mirandas Hochglanzmagazin zurück. „Wir sind alle so begeistert“, kommentiert die Modezarin diese Neuigkeit in stark sarkastischem Tonfall gegenüber einer entsetzten Emily.