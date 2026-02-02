Vonn? „Ein US- und Red-Bull-Staatsgeheimnis“

Eine neue Folge von „Krone“ oder Kasperl! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Carlos Alcaraz, Jelena Rybakina, Lindsey Vonn („Ihr Zustand ist offenbar ein US- und Red-Bull-Staatsgeheimnis“), das Weltcup-Wochenende in Crans Montana, Österreichs Speed-Herren und das Aus von Rapid und Sturm im ÖFB-Cup (alles im Video oben).