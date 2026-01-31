Bundeskanzler geht mit Wendemanöver auf Risiko

Als „Irren Iwan“ bezeichnet man ein U-Boot-Manöver, bei dem eine abrupte Kursänderung vollzogen wird, um den Gegner zu überraschen. Mit der Ankündigung einer Volksbefragung zur Wehrpflicht hat Kanzler Christian Stocker allerdings nicht nur den Feind, sondern auch den Freund vor den Kopf gestoßen.