Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Heimspiel in Paris

Ein Judo-Rendevous in der Hauptstadt der Liebe

Oberösterreich
02.02.2026 15:59
Sam Gassner mit Langzeitfreundin Coralie Gilly.
Sam Gassner mit Langzeitfreundin Coralie Gilly.(Bild: Samuel Gassner/Coralie Gilly)
Porträt von Herbert Eichinger
Von Herbert Eichinger

UJZ-Mühlviertel-Ass Sam Gassner greift ab Freitag beim mit 20.000 Fans ausverkauften Grand Slam in Paris, wo er erstmals antritt,  nach einer Medaille – und seine in der Seine-Metropole aufgewachsene französische Freundin und Spitzenathletin Coralie Gilly zittert um ihr Herzblatt. 

0 Kommentare

Seit acht Jahren sind Mühlviertel-Judoka Samuel Gassner und die französische Spitzenathletin Coralie Gilly ein Liebespaar. Paris ist längst zur zweiten Heimat des Oberösterreichers geworden, der seit kurzem die Ausbildung zum Zollwachebeamten in Wien absolviert. Eine Romanze, die bei beiden bereits im jugendlichen Alter von 15 bzw. 16 Jahren ihren Anfang nahm.
Wir pushen uns gegenseitig“
„Coralie ist in Paris aufgewachsen, daher bin ich sehr oft in dieser wunderbaren Stadt. Im Judo pushen wir uns gegenseitig“, erzählt Samuel, der im Training auch manchmal den Kürzeren zieht. „Über 1.500 Meter läuft sie schneller, aber sie zieht mich mit mit und dadurch werde auch ich besser“, so Sam, der mindestens alle drei, vier Wochen in die französische Metropole pendelt. In der er ab Freitag ein „Heimspiel“ hat, wenn er im Gegensatz zu Coralie erstmals beim Grand Slam von Paris antritt. „Die Franzosen sind verrückt nach Judo, die Stimmung in der Halle vor 20.000 Fans ist überragend.“
Diät und Sauna
Und Sam will nicht nur dabei sein, sondern um den Sieg fighten: „Ich fühle mich so stark wie noch nie, will um eine Medaille mitkämpfen.“ Dafür bringt er Opfer, muss bis zum Start vier, fünf Kilo durch eiserne Diät und Saunagänge „abkochen“, um in Paris für die Klasse bis 73 kg bereit zu sein. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.615 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
128.499 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
102.268 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Mehr Oberösterreich
Bruckner Ochester
Mit Feenstaub und Opernstars unterm Traunstein
Krone Plus Logo
Heimspiel in Paris
Ein Judo-Rendevous in der Hauptstadt der Liebe
Vorerst kein Abriss
Bootshaus-Krimi um ein weiteres Kapitel reicher
Beschwerde eingebracht
Staatsanwaltschaft stoppt die Diversion für Luger
„Bedenken“
Wöginger will mit Gang zum VfGH Prozess verzögern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf