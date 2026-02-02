Ein Judo-Rendevous in der Hauptstadt der Liebe

Seit acht Jahren sind Mühlviertel-Judoka Samuel Gassner und die französische Spitzenathletin Coralie Gilly ein Liebespaar. Paris ist längst zur zweiten Heimat des Oberösterreichers geworden, der seit kurzem die Ausbildung zum Zollwachebeamten in Wien absolviert. Eine Romanze, die bei beiden bereits im jugendlichen Alter von 15 bzw. 16 Jahren ihren Anfang nahm.

„Wir pushen uns gegenseitig“

„Coralie ist in Paris aufgewachsen, daher bin ich sehr oft in dieser wunderbaren Stadt. Im Judo pushen wir uns gegenseitig“, erzählt Samuel, der im Training auch manchmal den Kürzeren zieht. „Über 1.500 Meter läuft sie schneller, aber sie zieht mich mit mit und dadurch werde auch ich besser“, so Sam, der mindestens alle drei, vier Wochen in die französische Metropole pendelt. In der er ab Freitag ein „Heimspiel“ hat, wenn er im Gegensatz zu Coralie erstmals beim Grand Slam von Paris antritt. „Die Franzosen sind verrückt nach Judo, die Stimmung in der Halle vor 20.000 Fans ist überragend.“

Diät und Sauna

Und Sam will nicht nur dabei sein, sondern um den Sieg fighten: „Ich fühle mich so stark wie noch nie, will um eine Medaille mitkämpfen.“ Dafür bringt er Opfer, muss bis zum Start vier, fünf Kilo durch eiserne Diät und Saunagänge „abkochen“, um in Paris für die Klasse bis 73 kg bereit zu sein.