Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

OÖ. Tumorzentrum

Studien zeigen: Bewegung hilft auch bei Krebs

Oberösterreich
02.02.2026 16:19
Das OÖ. Tumorzentrum rät zu Aktivität, Bewegungsmangel ist ein Risikofaktor.für ...
Das OÖ. Tumorzentrum rät zu Aktivität, Bewegungsmangel ist ein Risikofaktor.für Krebserkrankungen(Bild: NDABCREATIVITY - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Krebs stellt nicht nur den Körper, sondern auch die Seele auf eine harte Probe.  Bewegung und Sport können einen wichtigen Beitrag zur Heilung leisten. Studien zeigen eine wesentliche Wirkung von regelmäßiger Bewegung - sowohl bei der Vorbeugung, dem Rückfallrisiko als auch der Genesung nach der Behandlung.

0 Kommentare

Bewegung ist Leben – dieser Spruch ist auch anlässlich des Weltkrebstags am Mittwoch aktueller denn je. Einerseits, weil Bewegungsmangel für mehrere Krebserkrankungen ein Risikofaktor ist. So können laut Analysen drei bis vier Prozent aller Krebsfälle durch ausreichende Bewegung verhindert werden, bei Frauen ist der Anteil deutlich höher als bei Männern. „In Oberösterreich wurde im Vorjahr bei etwas mehr als 10.000 Menschen Krebs diagnostiziert. Durch regelmäßige Bewegung könnten pro Jahr 300 bis 400 Fälle verhindert werden“, sagt Sonja Heibl, Vize-Chefin des Tumorzentrums OÖ.

Risiko für Rückfall sinkt
Die neue Leiterin Kathrin Strasser-Weippl ergänzt: „Mehrere Studien belegen, dass ein gezieltes Bewegungsprogramm nach einer Erkrankung das krankheitsfreie Überleben signifikant verlängert und das Risiko für einen Rückfall oder Tod reduziert.“ Bei Dickdarmkrebs sind es 28%, bei Brustkrebs sogar 41%.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.615 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
128.499 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
102.268 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Mehr Oberösterreich
OÖ. Tumorzentrum
Studien zeigen: Bewegung hilft auch bei Krebs
Bruckner Ochester
Mit Feenstaub und Opernstars unterm Traunstein
Krone Plus Logo
Heimspiel in Paris
Ein Judo-Rendevous in der Hauptstadt der Liebe
Vorerst kein Abriss
Bootshaus-Krimi um ein weiteres Kapitel reicher
Beschwerde eingebracht
Staatsanwaltschaft stoppt die Diversion für Luger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf