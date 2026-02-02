Studien zeigen: Bewegung hilft auch bei Krebs

Bewegung ist Leben – dieser Spruch ist auch anlässlich des Weltkrebstags am Mittwoch aktueller denn je. Einerseits, weil Bewegungsmangel für mehrere Krebserkrankungen ein Risikofaktor ist. So können laut Analysen drei bis vier Prozent aller Krebsfälle durch ausreichende Bewegung verhindert werden, bei Frauen ist der Anteil deutlich höher als bei Männern. „In Oberösterreich wurde im Vorjahr bei etwas mehr als 10.000 Menschen Krebs diagnostiziert. Durch regelmäßige Bewegung könnten pro Jahr 300 bis 400 Fälle verhindert werden“, sagt Sonja Heibl, Vize-Chefin des Tumorzentrums OÖ.



Risiko für Rückfall sinkt

Die neue Leiterin Kathrin Strasser-Weippl ergänzt: „Mehrere Studien belegen, dass ein gezieltes Bewegungsprogramm nach einer Erkrankung das krankheitsfreie Überleben signifikant verlängert und das Risiko für einen Rückfall oder Tod reduziert.“ Bei Dickdarmkrebs sind es 28%, bei Brustkrebs sogar 41%.