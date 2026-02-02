Vorteilswelt
Nach Fahrfehler

Snowboarder verletzte Frau am Pistenrand schwer

Oberösterreich
02.02.2026 17:24
(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine Skifahrerin, die am Pistenrand gestanden war, wurde am Montag das Opfer eines Fahrfehlers am Feuerkogel. Ein 18-jähriger Snowboader war gestürzt und gegen die 58-Jährige gekracht. Die Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass sie ins Spital geflogen werden musste.

Zu einem schweren Skiunfall kam es am Montag in der Gemeinde Ebensee. Ein 18-jähriger Wiener befand sich gegen 11.10 Uhr zusammen mit seinem Vater beim Snowboardfahren im Skigebiet „Feuerkogel“. Der junge Erwachsene beabsichtigte die Abfahrt mit der Nummer 1d in der Schwierigkeitsstufe „rot“ zu befahren.

Fehler in Linkskurve
Auf etwa halber Strecke der Abfahrt, in einem Flachstück, kam der Snowboarder in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz und rutschte mehrere Meter hangabwärts. Dabei prallte er gegen eine am Pistenrand stehende Skifahrerin (58) aus Lambach. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Bad Ischl geflogen werden.

