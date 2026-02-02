Snowboarder verletzte Frau am Pistenrand schwer

Fehler in Linkskurve

Auf etwa halber Strecke der Abfahrt, in einem Flachstück, kam der Snowboarder in einer Linkskurve aufgrund eines Fahrfehlers zu Sturz und rutschte mehrere Meter hangabwärts. Dabei prallte er gegen eine am Pistenrand stehende Skifahrerin (58) aus Lambach. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt. Sie musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Bad Ischl geflogen werden.