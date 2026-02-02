„Werde wen abstechen“: Freundinnen schlugen Alarm

Viele verbinden die schöne Stadt am Traunsee mit Keramik. Viel hätte nicht gefehlt, dass diese Verbindung durch eine Bluttat getrübt worden wäre. Denn nur um ein Haar konnte am Bahnhof von Gmunden verhindert werden, dass eine 23-Jährige wahllos jemanden attackierte – und zwar mit einem Messer aus Keramik.