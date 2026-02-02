„Werde wen abstechen“: Freundinnen schlugen Alarm

Dass nichts passierte, ist einigen jungen Frauen zu verdanken. Diese hatten wegen Snapchat-Nachrichten ihrer 23-jährigen Freundin die Polizei alarmiert. Die Beamten fanden die junge Frau am Bahnhof im oberösterreichischen Gmunden. Gerade noch rechtzeitig: Bei sich trug sie ein Keramikmesser. Heute muss sie sich in Wels vor Gericht verantworten.
Viele verbinden die schöne Stadt am Traunsee mit Keramik. Viel hätte nicht gefehlt, dass diese Verbindung durch eine Bluttat getrübt worden wäre. Denn nur um ein Haar konnte am Bahnhof von Gmunden verhindert werden, dass eine 23-Jährige wahllos jemanden attackierte – und zwar mit einem Messer aus Keramik.
„Ich höre Stimmen“
Die junge Frau hatte Freundinnen zuvor via SnapChat mitgeteilt, Stimmen zu hören – und dass sie ihr befehlen würden, jemandem etwas anzutun. Polizisten fanden die 23-Jährige in einem Wartehäuschen und nahmen sie in Gewahrsam.
Weder Tat noch Opfer
Heute, am Montag, muss sich die Gmundnerin am Landesgericht Wels verantworten – wegen Mordversuchs. Bemerkenswert, schließlich gab es weder eine Tat, noch ein Opfer. Die junge Frau leide offenbar an einer psychischen Störung, sei aber dennoch zurechnungsfähig.
Im Falle einer Verurteilung drohen ihr zehn bis 20 Jahre Haft oder lebenslänglich. Ob sie schuldig ist, müssen die Geschworenen entscheiden.
