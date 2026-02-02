Bootshaus-Krimi um ein weiteres Kapitel reicher

Eigentlich schienen die Tage von zwei illegal errichteten Bootshütten am Traunsee in Gmunden gezählt. Doch Bürgermeister Stefan Krapf und die Eigentümer legten Beschwerde gegen die Gerichtsurteile ein. Die beiden Höchstgerichte entschieden nun, dem Rechtsmittel eine aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Der Krimi um zwei illegal errichtete Bootshütten am Traunsee in Gmunden ist um ein weiteres Kapitel reicher. Nachdem das Landesverwaltungsgericht einen Legalisierungsversuch von Bürgermeister Stefan Krapf (VP) abgewiesen hatte und die Tage der Schwarzbauten gezählt schienen, legten sowohl der Stadtchef als auch die Eigentümer der Hütten eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ein. Die beiden Höchstgerichte entschieden nun, dem Rechtsmittel eine aufschiebende Wirkung zu erteilen.
Vorerst müssen die Bootshütten nicht abgerissen werden. „Das deutet darauf hin, dass die Gerichte sich eingehender mit der Causa beschäftigen werden“, erklärt Krapf. Er wurde im Zusammenhang mit den Bootshütten von Gemeinderat Roland Simmer wegen Amtsmissbrauchs angezeigt. Die nun anstehenden höchstgerichtlichen Entscheidungen könnten auch für die Bewertung der Anzeige von Bedeutung sein. „Wenn sich nunmehr die Höchstgerichte mit dieser Causa eingehend beschäftigen, so kann kaum von einer unvertretbaren Rechtsansicht bzw. einer willkürlichen Entscheidung der Baubehörde ausgegangen werden“, heißt es dazu aus dem Gmundner Rathaus.
