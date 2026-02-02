Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorerst kein Abriss

Bootshaus-Krimi um ein weiteres Kapitel reicher

Oberösterreich
02.02.2026 15:35
Die beiden Bootshütten müssen vorerst nicht abgerissen werden.
Die beiden Bootshütten müssen vorerst nicht abgerissen werden.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Eigentlich schienen die Tage von zwei illegal errichteten Bootshütten am Traunsee in Gmunden gezählt. Doch Bürgermeister Stefan Krapf und die Eigentümer legten Beschwerde gegen die Gerichtsurteile ein. Die beiden Höchstgerichte entschieden nun, dem Rechtsmittel eine aufschiebende Wirkung zu erteilen.

0 Kommentare

Der Krimi um zwei illegal errichtete Bootshütten am Traunsee in Gmunden ist um ein weiteres Kapitel reicher. Nachdem das Landesverwaltungsgericht einen Legalisierungsversuch von Bürgermeister Stefan Krapf (VP) abgewiesen hatte und die Tage der Schwarzbauten gezählt schienen, legten sowohl der Stadtchef als auch die Eigentümer der Hütten eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ein. Die beiden Höchstgerichte entschieden nun, dem Rechtsmittel eine aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Lesen Sie auch:
Die im Jahr 1969 illegal errichteten Bootshütten am Traunsee in Gmunden könnten die Richter noch ...
Bootshütten-Causa
Stadtchef ist nach Abfuhr vor Gericht unter Druck
08.10.2025

Vorerst müssen die Bootshütten nicht abgerissen werden. „Das deutet darauf hin, dass die Gerichte sich eingehender mit der Causa beschäftigen werden“, erklärt Krapf. Er wurde im Zusammenhang mit den Bootshütten von Gemeinderat Roland Simmer wegen Amtsmissbrauchs angezeigt. Die nun anstehenden höchstgerichtlichen Entscheidungen könnten auch für die Bewertung der Anzeige von Bedeutung sein. „Wenn sich nunmehr die Höchstgerichte mit dieser Causa eingehend beschäftigen, so kann kaum von einer unvertretbaren Rechtsansicht bzw. einer willkürlichen Entscheidung der Baubehörde ausgegangen werden“, heißt es dazu aus dem Gmundner Rathaus. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.615 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
128.499 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Ski Alpin
„Vor Lucas hat sich keine Sau dafür interessiert“
102.268 mal gelesen
Lucas Pinheiro Braathen mit Bastian Schweinsteiger.
Mehr Oberösterreich
OÖ. Tumorzentrum
Studien zeigen: Bewegung hilft auch bei Krebs
Bruckner Ochester
Mit Feenstaub und Opernstars unterm Traunstein
Krone Plus Logo
Heimspiel in Paris
Ein Judo-Rendevous in der Hauptstadt der Liebe
Vorerst kein Abriss
Bootshaus-Krimi um ein weiteres Kapitel reicher
Beschwerde eingebracht
Staatsanwaltschaft stoppt die Diversion für Luger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf