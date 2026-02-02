Bootshaus-Krimi um ein weiteres Kapitel reicher

Vorerst müssen die Bootshütten nicht abgerissen werden. „Das deutet darauf hin, dass die Gerichte sich eingehender mit der Causa beschäftigen werden“, erklärt Krapf. Er wurde im Zusammenhang mit den Bootshütten von Gemeinderat Roland Simmer wegen Amtsmissbrauchs angezeigt. Die nun anstehenden höchstgerichtlichen Entscheidungen könnten auch für die Bewertung der Anzeige von Bedeutung sein. „Wenn sich nunmehr die Höchstgerichte mit dieser Causa eingehend beschäftigen, so kann kaum von einer unvertretbaren Rechtsansicht bzw. einer willkürlichen Entscheidung der Baubehörde ausgegangen werden“, heißt es dazu aus dem Gmundner Rathaus.