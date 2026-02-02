Um 3 Uhr in der Früh stand Dachstuhl in Flammen

Glutnester abgelöscht

Von innen wurde ebenso der teilweise bereits eingestürzte Trockenbau entfernt, um die Glutnester abzulöschen. Hier befand sich eine durchgebrannte Wasserleitung, die diesen Bereich von sich aus löschte. Die Wasserleitung wurde abgedreht, um den Wasserschaden zu verhindern. Die Bewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit begeben. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an.