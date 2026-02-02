Nach Unglück auf See übten Eisretter nun Ernstfall

Als Konsequenz des dramatischen Einsatzes und der erfolgreichen Hubschrauberrettung am 21. Jänner von zwei am Irrsee eingebrochenen Frauen (wir berichteten) fand am Sonntag dort eine große Rettungsübung statt. Daniel Weber, Ausbildungsleiter des Feuerwehrabschnitts Mondsee, hatte gemeinsam mit der FF Zell am Moos eine realistische Eisrettungsübung mit anschließenden Eistauchgängen organisiert.