Drei apokalyptische Reiter

Sie ist nicht gerade etwas für Pessimisten – die würden beim Blick auf die Uhr wohl noch schwärzer sehen, als sie es ohnehin schon tun. Die Rede ist von der „Weltuntergangs-Uhr“, die der Menschheit jedes Jahr verkündet, wie nah ihr drohendes Ende ist. Und das ist ziemlich nah, so nah wie überhaupt noch nie in der Geschichte des apokalyptischen Zeitmessers. Nach dem Ende des Kalten Kriegs blieben uns noch ganze 17 Minuten. Jetzt sind es nur noch 85 Sekunden bis zur unheilvollen Mitternacht.