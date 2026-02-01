Nervenkrimi wegen Alpakas in Wiener Siedlung

Verwahrlostes Anwesen

Es seien bereits mehrere Stellen kontaktiert worden, eine Lösung für die geplagten Anwohner ist aber noch nicht erreicht. Auch „Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner sieht den Fall sehr kritisch: „So etwas mag in ländlicher Umgebung problemlos funktionieren, aber doch nicht mitten in einer Reihenhaussiedlung in Wien. Wir haben nun auch Kontakt zum Bezirksvorsteher aufgenommen und hoffen, dass man den Menschen, aber auch den Tieren dort helfen kann. Für mich wirkt das einfach verwahrlost und sinnlos. Ich frage mich, wie lange da noch weggeschaut werden kann.“