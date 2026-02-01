Republik muss für unfaires Verfahren nun zahlen

„Betreuen immer mehr Kinder wegen Social Media“
Suchtprimar sagt
Der Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat die Republik Österreich nun für die überlange Verfahrensdauer im Fall der Erteilung einer Apothekenkonzession verurteilt. Denn Susanne Engelbrechtsmüller kämpft seit dem Jahr 2011 (!) für eine Bewilligung.
Für Apothekerin Susanne Engelbrechtsmüller (57) aus Waidhofen an der Ybbs (NÖ) an der Grenze zu OÖ scheint ihr seit Ewigkeiten andauernder Kampf um Gerechtigkeit zwar nicht vollständig vorüber, doch nach dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EMGR) ist endlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar. „Ich bin zuversichtlich, meine Apotheke bald aufsperren zu können“, freut sich die 57-Jährige.
