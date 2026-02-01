Republik muss für unfaires Verfahren nun zahlen

Für Apothekerin Susanne Engelbrechtsmüller (57) aus Waidhofen an der Ybbs (NÖ) an der Grenze zu OÖ scheint ihr seit Ewigkeiten andauernder Kampf um Gerechtigkeit zwar nicht vollständig vorüber, doch nach dem jüngsten Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EMGR) ist endlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar. „Ich bin zuversichtlich, meine Apotheke bald aufsperren zu können“, freut sich die 57-Jährige.