Heute LIVE: Das Finale Alcaraz gegen Djokovic!

„In der Vorbereitung habe ich mir ausgemalt, in diesem Jahr gegen Jannik und Carlos in den entscheidenden Runden bei den Grand Slams zu spielen, es auszufechten und alles zu geben, was ich habe“, sagte Djokovic in Melbourne. „Ich bin froh, dass mir das gleich beim ersten Grand Slam des Jahres gelingt.“ Zu spüren war auch große Genugtuung, es seinen Kritikern wieder einmal gezeigt zu haben. „Ich sehe so viele Experten, die auf einmal wollen, dass ich aufhöre oder die mich schon mehrmals abgeschrieben haben in den vergangenen Jahren“, sagte Djokovic nach seinem Triumph gegen Sinner am frühen Samstagmorgen. „Ich möchte diesen Leuten danken, weil sie mir die Kraft gegeben haben. Sie haben mir die Motivation gegeben, sie vom Gegenteil zu überzeugen.“