Olympia: So viele Medaillenchancen wie nie

Bestehende Sportstätten genützt

Weil Italien zum Großteil auf bestehende Sportstätten setzt (komplett neu ist der Eiskanal), sind die Wettbewerbe auf sechs Cluster im Norden des Landes aufgeteilt. Das größte Stadion steht mit einem Fassungsvermögen von 19.100 für Biathlon in Antholz. Die meisten Hallen-Eisevents sind in Mailand angesetzt, die alpinen Ski-Bewerbe der Frauen sowie die drei Eiskanalsportarten und Curling in Cortina, die alpinen Ski-Bewerbe der Männer und das die Olympia-Premiere feiernde Skibergsteigen in Bormio, Snowboard und Freeski/Ski Freestyle in Livigno und die nordischen Skibewerbe in Predazzo/Tesero. Dass nicht einmal Alpinski an einem Ort stattfindet, finden auch viele Aktive bedauerlich. Österreich hat an allen Schauplätzen das Potenzial für das Podest.