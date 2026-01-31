Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Was in Österreichs Asylpolitik alles falsch läuft

Wien
31.01.2026 07:00
Kommentiert für die „Krone“: Wien-Ressortleiter Michael Pommer
Kommentiert für die „Krone“: Wien-Ressortleiter Michael Pommer(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer
0 Kommentare

Ahmad A.Ich habe im „Profil“ einen Bericht gelesen, der aufzeigt, was in der Asylpolitik schiefläuft – wenn auch unfreiwillig. „Von 3000 auf 1000 Euro gekürzt: Syrische Vierkind-Familie am Limit“, lautet der Titel der Tränendrüsen-Geschichte.

Zu lesen ist: „Ahmad A. hat in Syrien gut gelebt. Mit glasigen Augen (...) erzählt er von seiner Vergangenheit, eine Mitarbeiterin der Caritas übersetzt.“ Seit drei Jahren im Land und sein Deutsch reicht nicht für die Lebensgeschichte. Integrationsversagen erster Klasse – offenbar wurde nie irgendetwas eingefordert.

Von Niederösterreich zog die Familie nach Wien, weil die Sozialleistungen hier höher waren – Bestätigung des Pull-Faktors. Vielleicht interessant für Sie, Herr Stadtrat Hacker.

Lesen Sie auch:
Falsche Angaben
Flüchtlinge schummeln bei der Mindestsicherung
30.01.2026

Weil nun die Stadt den subsidiär Schutzberechtigten die Mindestsicherung streicht (als eines der letzten Bundesländer), muss Familie Ahmad mit 2000 Euro weniger auskommen. Arbeiten dürften Mutter und Vater, bloß sie tun es nicht – „aus gesundheitlichen Gründen“. Er leidet an einem „Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule“, sie habe „Probleme mit ihrem Knie und Schmerzen im Rücken“, beide zudem hohen Blutdruck. „Arbeitsunfähig“ wegen Volkskrankheiten. Körperlich gesund für die Flucht nach Wien, zu krank für die Fahrt von Wien nach Wien zum Arbeitsplatz.

Meine Mutter hatte drei Bandscheibenvorfälle, nach einem Unfall eine Genick-Fissur, eine Hirnblutung und ein Aneurysma – und traf nach ihrer Reha pünktlich um neun Uhr am Arbeitsplatz ein.

Die Sparmaßnahme der Stadt ist richtig!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
0° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
1° / 2°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
1° / 2°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
217.342 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
171.758 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
131.029 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Wien
„Krone“-Kommentar
Was in Österreichs Asylpolitik alles falsch läuft
Krone Plus Logo
Gesetzes-Schlupfloch?
Geschäftemacher als „Obdachloser“ unangreifbar
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
ÖFB-Cup im Ticker
SV Ried gegen den SK Rapid – ab 17.30 Uhr LIVE
Illegaler Passagier:
Mini-Gecko tauchte in Gepäckstück von Wienern auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf