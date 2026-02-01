Vorteilswelt
Diskussion in Gastro

Stornogebühr: „Ist Fairplay gegenüber den Wirten“

Steiermark
01.02.2026 09:00
Andreas Krainer vom gleichnamigen Hotel und Restaurant in Langenwang
Andreas Krainer vom gleichnamigen Hotel und Restaurant in Langenwang(Bild: Nicole Seiser - nixxipixx Fotogr)
Porträt von Verena Schaupp
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Verena Schaupp und Hannes Baumgartner

Für hitzige Diskussionen sorgt eine Salzburger Gastronomin, die in ihrem Lokal bis zu 70 Euro „Strafe“ pro Person kassiert, wenn Gäste bei einer Reservierung nicht auftauchen. Ist eine solche Strafe in Ordnung? Das sagen steirische Gastronomen.

0 Kommentare

„Sogenannte No-Shows, also dass Gäste nicht erscheinen, ist ein großes Thema“, sagt Christof Widakovich von der Grossauer-Gruppe. Der Wareneinkauf und das Personal wird für jeden Tag geplant, „da geht es um Sicherheit für uns, wir müssen ja wirtschaftlich bleiben.“

Steiermark
