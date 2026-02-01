700 Euro: Das ist wirklich das teuerste Schnitzel!

Knapp 400 Euro kostet ein Schnitzel mit Blattgold verziert in Wien. Das bringt Wutwirt Stefan Lercher zum Kochen. Der Kärntner Gastronom kritisiert die fehlende Qualität und spricht von einem reinen Werbegag. Bei seinem eigenen teuren Schnitzel sei der Preis gerechtfertigt. Kostenpunkt: 699 Euro!