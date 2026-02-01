700 Euro: Das ist wirklich das teuerste Schnitzel!

Ski-Ikone: „Leuten durch Sport Freude gemacht“
Annemarie Moser-Pröll
Knapp 400 Euro kostet ein Schnitzel mit Blattgold verziert in Wien. Das bringt Wutwirt Stefan Lercher zum Kochen. Der Kärntner Gastronom kritisiert die fehlende Qualität und spricht von einem reinen Werbegag. Bei seinem eigenen teuren Schnitzel sei der Preis gerechtfertigt. Kostenpunkt: 699 Euro!
Das „Kaiser Franz“-Schnitzel aus Wagyu-Filet in der „Spelunke“ in Wien kostet 395 Euro. Der saftige Preis hat in den vergangenen Tagen, wie berichtet, für heftige Diskussionen gesorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.