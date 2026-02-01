Süßes Lipizzaner-Fohlen muss noch auf Namen warten

Zu guter Letzt bleibt zu hoffen, dass das Töchterchen in die Fußstapfen von ihrem Papa tritt: „Maestoso“ ist für die Schulquadrille ausgebildet und wird als Schulpferd für die Ausbildung angehender Reiter eingesetzt. Wie der süße Nachwuchs heißen soll, steht bis jetzt nicht fest. Nur Hengste bekommen sofort einen Namen, Mädchen jedoch nicht. „Getauft“ werden sie erst dann, wenn sie von der Mama getrennt werden ...