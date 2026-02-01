Vorteilswelt
Von Wien nach LA

Erst beim Opernball, dann bei den Oscars

Adabei Österreich
01.02.2026 09:00
Erst Opernball, dann Oscars: Wolfgang Puck im Anflug.
Erst Opernball, dann Oscars: Wolfgang Puck im Anflug.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Wie sich das wohl ausgehen wird? Obwohl der Kärntner Star-Koch mit den Vorbereitungen für die großen Oscar-Festivitäten alle Hände voll zu tun lässt, will er sich eine Erfahrung ganz bestimmt nicht nehmen lassen . . .

Es mutet eigentlich schon fast wie ein Wunder an, dass der Mann das überhaupt irgendwie schafft, aber genau das ist es auch, was Wolfgang Puck (76) zu einem echten Weltstar in der Gastronomie, und darüber hinaus gemacht hat.

Der Kärntner, der mit seinen Lokalen nicht nur Hollywood, sondern den ganzen Globus einkocht, wird nämlich trotz der Oscars am 16. März, noch nach Österreich kommen, um hier seine Premiere beim 68. Opernball zu feiern. Er tut es auf Einladung des Falstaff-Herausgeber-Ehepaares Wolfgang und Angelika Rosam.

Gastgeber-Ehepaar Wolfgang und Angelika Rosam.
Gastgeber-Ehepaar Wolfgang und Angelika Rosam.(Bild: Alexander Tuma)

Zwischen ihnen entstand über die Jahre eine Freundschaft, weshalb Puck es sich nicht nehmen lassen will, um das einmal erlebt zu haben. Spannend: Er ist den Trubel der alljährlichen Oscar-Gala gewohnt. Mal sehen, was er zum bunten Treiben in der Oper sagt

