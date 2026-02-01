From ist auf den Spuren von Ex-KAC-Bomber Tony Iob

Führt Scorerliste an

22 Jahre später jagt wieder ein Klagenfurter diese Ehre, könnte der erste Topscorer seit Iob werden: Dänen-Rakete Mathias From führt die Punkteliste der ICE-Liga mit starken 52 Zählern (davon 25 Tore!) vor Landsmann Nicolai Mayer (Laibach/51), Graz-Verteidiger Nick Bailen (50, ist verletzt) und Laibach-Abwehr-Ass T.J. Brennan (49) an. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir egal ist“, grinst From vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Linz. „Alle drei, vier Runden verschaffe ich mir einen Überblick. Ich denke aber nicht zu viel an Punkte – aktuell kommen sie oft von allein.“