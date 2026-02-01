Vorteilswelt
Vor Pause kommt Linz

From ist auf den Spuren von Ex-KAC-Bomber Tony Iob

Kärnten
01.02.2026 07:57
Mathias From (re.) ist wieder mit seinem kongenialen Partner Mario Kempe vereint.
Mathias From (re.) ist wieder mit seinem kongenialen Partner Mario Kempe vereint.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Sechs Spiele stehen für den KAC im laufenden Grunddurchgang noch aus! Und für Stürmer Mathias From geht es noch um einiges: Aktuell führt der Däne die Scorerliste der ICE-Liga mit 52 Punkten an. Klar will er Platz eins verteidigen. Mit Mario Kempe und Jordan Murray haben die Rotjacken am Sonntag gegen Linz zwei Rückkehrer, mit Nolan Moyle einen Debütanten.

Lang, lang ist es her! In der Saison 2003/04 war der Italo-Kanadier Tony Iob der letzte KAC-Crack, der die Punktewertung im Grunddurchgang der höchsten heimischen Spielklasse gewann. Mit 64 Punkten hatte er damals VSV-Stürmer Sean Selmser um ganze neun Zähler abgehängt.

Tony Iob (li.) war 2003/04 der letzte Grunddurchgangs-Topscorer des KAC.
Tony Iob (li.) war 2003/04 der letzte Grunddurchgangs-Topscorer des KAC.(Bild: GEPA)

Führt Scorerliste an
22 Jahre später jagt wieder ein Klagenfurter diese Ehre, könnte der erste Topscorer seit Iob werden: Dänen-Rakete Mathias From führt die Punkteliste der ICE-Liga mit starken 52 Zählern (davon 25 Tore!) vor Landsmann Nicolai Mayer (Laibach/51), Graz-Verteidiger Nick Bailen (50, ist verletzt) und Laibach-Abwehr-Ass T.J. Brennan (49) an. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir egal ist“, grinst From vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Linz. „Alle drei, vier Runden verschaffe ich mir einen Überblick. Ich denke aber nicht zu viel an Punkte – aktuell kommen sie oft von allein.“

Zitat Icon

Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mit die Scorerliste egal ist. Alle drei, vier Runden schau ich sie mir an. Aber über Punkte denke ich nicht zu viel nach.

KAC-Stürmer Mathias FROM

Kempe ist zurück
Obwohl in den Matches zuletzt sein kongenialer Linienpartner Mario Kempe gefehlt hatte, holte er in der Linie mit Mursak und Petersen in drei Partien sechs Punkte. Gegen Linz (KAC gewann alle drei Duelle!) ist Kempe aber wieder zurück – Neuzugang Nolan Moyle komplettiert die reine Legionärs-Linie. From: „Das könnte ziemlich gut passen. Nolan ist ein guter Eisläufer mit Übersicht. Ich hoffe, dass die Fans Geduld mit ihm haben, es ist nie leicht, in eine Mannschaft zu finden.“ Auch Verteidiger Jordan Murray feiert Comeback nach langer Verletzungspause.

KAC-Verteidiger Jordan Murray spielt erstmals seit Mitte November.
KAC-Verteidiger Jordan Murray spielt erstmals seit Mitte November.(Bild: GEPA)

Dänemark ruft
Am Samstag brachte der 28-Jährige seine Mutter nach Wien zum Flughafen, am Dienstag fliegt auch Mathias nach Dänemark. Um am Donnerstag als potenzieller Nachrücker mit dem Nationalteam nach Mailand zu reisen. „Aber aktuell zählt für mich nur das Linz-Match. Drei Punkte wären wichtig – manchmal passiert es im Sport, dass man sich vor einer Pause zu früh zurücklehnt. Aber wir haben erst am Sonntag ab ungefähr 21 Uhr frei!“

