From ist auf den Spuren von Ex-KAC-Bomber Tony Iob

Sechs Spiele stehen für den KAC im laufenden Grunddurchgang noch aus! Und für Stürmer Mathias From geht es noch um einiges: Aktuell führt der Däne die Scorerliste der ICE-Liga mit 52 Punkten an. Klar will er Platz eins verteidigen. Mit Mario Kempe und Jordan Murray haben die Rotjacken am Sonntag gegen Linz zwei Rückkehrer, mit Nolan Moyle einen Debütanten.
Lang, lang ist es her! In der Saison 2003/04 war der Italo-Kanadier Tony Iob der letzte KAC-Crack, der die Punktewertung im Grunddurchgang der höchsten heimischen Spielklasse gewann. Mit 64 Punkten hatte er damals VSV-Stürmer Sean Selmser um ganze neun Zähler abgehängt.
Führt Scorerliste an
22 Jahre später jagt wieder ein Klagenfurter diese Ehre, könnte der erste Topscorer seit Iob werden: Dänen-Rakete Mathias From führt die Punkteliste der ICE-Liga mit starken 52 Zählern (davon 25 Tore!) vor Landsmann Nicolai Mayer (Laibach/51), Graz-Verteidiger Nick Bailen (50, ist verletzt) und Laibach-Abwehr-Ass T.J. Brennan (49) an. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir egal ist“, grinst From vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Linz. „Alle drei, vier Runden verschaffe ich mir einen Überblick. Ich denke aber nicht zu viel an Punkte – aktuell kommen sie oft von allein.“
Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mit die Scorerliste egal ist. Alle drei, vier Runden schau ich sie mir an. Aber über Punkte denke ich nicht zu viel nach.
KAC-Stürmer Mathias FROM
Kempe ist zurück
Obwohl in den Matches zuletzt sein kongenialer Linienpartner Mario Kempe gefehlt hatte, holte er in der Linie mit Mursak und Petersen in drei Partien sechs Punkte. Gegen Linz (KAC gewann alle drei Duelle!) ist Kempe aber wieder zurück – Neuzugang Nolan Moyle komplettiert die reine Legionärs-Linie. From: „Das könnte ziemlich gut passen. Nolan ist ein guter Eisläufer mit Übersicht. Ich hoffe, dass die Fans Geduld mit ihm haben, es ist nie leicht, in eine Mannschaft zu finden.“ Auch Verteidiger Jordan Murray feiert Comeback nach langer Verletzungspause.
Dänemark ruft
Am Samstag brachte der 28-Jährige seine Mutter nach Wien zum Flughafen, am Dienstag fliegt auch Mathias nach Dänemark. Um am Donnerstag als potenzieller Nachrücker mit dem Nationalteam nach Mailand zu reisen. „Aber aktuell zählt für mich nur das Linz-Match. Drei Punkte wären wichtig – manchmal passiert es im Sport, dass man sich vor einer Pause zu früh zurücklehnt. Aber wir haben erst am Sonntag ab ungefähr 21 Uhr frei!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.