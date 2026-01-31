Sturzopfer von Crans-Montana teilt erste Diagnose

Das Abfahrtsrennen in Crans Montana endete am Freitag mit gleich drei schweren Stürzen im Chaos. Eine der Leidtragenden: Marte Monsen. Die Norwegerin meldete sich nun aus dem Krankenhaus zu Wort.
„Habe die Netze getestet, würde ich nicht empfehlen“, schrieb die 26-Jährige mit Galgenhumor auf Instagram. Die Diagnose: Gehirnerschütterung.
Untersuchungen am Knie geplant
Wie Monsen weiter erklärte, stehen in ihrer Heimat noch Untersuchungen am rechten Knie an. Diese sollen zeigen, wann eine Rückkehr auf die Piste möglich ist. Trotz der Schmerzen zeigte sich die Norwegerin dankbar und schickte auch eine Botschaft an ihre Leidensgenossin Lindsey Vonn: gute Besserung.
Rennen nach Sturzserie abgebrochen
Neben Monsen waren auch Nina Ortlieb und Lindsey Vonn schwer gestürzt. Nach dem Unfall von Vonn wurde das Rennen zunächst unterbrochen. Ein Vorläufer testete die Strecke bei einsetzendem Schneefall und wenig später folgte der Rennabbruch.
