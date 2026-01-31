Sturzopfer von Crans-Montana teilt erste Diagnose

Untersuchungen am Knie geplant

Wie Monsen weiter erklärte, stehen in ihrer Heimat noch Untersuchungen am rechten Knie an. Diese sollen zeigen, wann eine Rückkehr auf die Piste möglich ist. Trotz der Schmerzen zeigte sich die Norwegerin dankbar und schickte auch eine Botschaft an ihre Leidensgenossin Lindsey Vonn: gute Besserung.