Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach „Netz-Test“

Sturzopfer von Crans-Montana teilt erste Diagnose

Ski Alpin
31.01.2026 21:00
Marte Monsen stürzte in Crans-Montana schwer.
Marte Monsen stürzte in Crans-Montana schwer.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/marte.monsen)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Abfahrtsrennen in Crans Montana endete am Freitag mit gleich drei schweren Stürzen im Chaos. Eine der Leidtragenden: Marte Monsen. Die Norwegerin meldete sich nun aus dem Krankenhaus zu Wort.

0 Kommentare

„Habe die Netze getestet, würde ich nicht empfehlen“, schrieb die 26-Jährige mit Galgenhumor auf Instagram. Die Diagnose: Gehirnerschütterung.

Untersuchungen am Knie geplant
Wie Monsen weiter erklärte, stehen in ihrer Heimat noch Untersuchungen am rechten Knie an. Diese sollen zeigen, wann eine Rückkehr auf die Piste möglich ist. Trotz der Schmerzen zeigte sich die Norwegerin dankbar und schickte auch eine Botschaft an ihre Leidensgenossin Lindsey Vonn: gute Besserung.

Lesen Sie auch:
Marte Monsen stürzte in Crans-Montana schwer.
Sorgen um Norwegerin
Sturz vor dem Ziel: Abfahrerin verliert ihren Helm
30.01.2026
Sorgen um Lindsey Vonn
Crans-Montana-Abfahrt nach Sturzorgie abgebrochen
30.01.2026

Rennen nach Sturzserie abgebrochen
Neben Monsen waren auch Nina Ortlieb und Lindsey Vonn schwer gestürzt. Nach dem Unfall von Vonn wurde das Rennen zunächst unterbrochen. Ein Vorläufer testete die Strecke bei einsetzendem Schneefall und wenig später folgte der Rennabbruch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Nach „Netz-Test“
Sturzopfer von Crans-Montana teilt erste Diagnose
Spektakuläre Einlage
Schreckmoment! Streif-Sieger entkommt bösem Sturz
Hemetsberger Vierter
Olympia-Generalprobe mit wenig Aussagekraft
Crans-Montana-Super-G
Schweizerin Blanc jubelt daheim – Rädler Siebente
Auf Bestzeit-Kurs
Ausfall – die Tränen kamen aber erst im Zielraum

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine