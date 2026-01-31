Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Snowboard-Weltcup

Obmann in Rogla PGS-Dritter ++ Payer Vierte

Wintersport
31.01.2026 14:50
Fabian Obmann
Fabian Obmann(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ÖSV-Snowboarder Fabian Obmann hat im letzten Parallel-Rennen vor den Olympischen Spielen erneut den Sprung aufs Stockerl geschafft!

0 Kommentare

Im slowenischen Rogla wurde der Kärntner am Samstag im Riesentorlauf Dritter, es war sein dritter PGS-Podestplatz in Serie. Im kleinen Finale besiegte Obmann Lokalmatador Tim Mastnak. Sabine Payer verpasste das Stockerl als Vierte knapp. Die Siege holten sich die Japanerin Tsubaki Miki sowie der Südkoreaner Lee Sang-ho.

Obmann eliminierte seine Teamkollegen Andreas Prommegger (Achtelfinale) und Christoph Karner (Viertelfinale), verlor danach aber das Halbfinalrennen gegen den Italiener Roland Fischnaller. Der 45-jährige Südtiroler hatte in der Runde der letzten acht auch Benjamin Karl besiegt, im Finale aber gegen Lee hauchdünn das Nachsehen. Im PGS-Weltcup liegt Fischnaller vor dem punktgleichen Karl, der in Rogla Sechster wurde, nun an der Spitze. Karner belegte Rang acht, Matthäus Pink Rang elf und Prommegger Rang 13. Nicht gut verlief die Generalprobe für Olympia-Starter Alexander Payer, der als 23. das Achtelfinale verpasste.

Sabine Payer bei Frauen Vierte!
Dessen Frau Sabine setzte sich gegen die Schweizerin Flurina Neva Bätschi und danach gegen die Italienerin Jasmin Coratti durch. Im Halbfinale musste sich die Kärntnerin Miki beugen, im Lauf um Rang drei der Italienerin Elisa Caffont. Martina Ankele kam als 19. nicht in die K.-o.-Läufe, Claudia Riegler hatte den Wettkampf ausgelassen. Nun geht es für die Alpin-Boarder zu Olympia nach Livigno, wo es am Sonntag kommender Woche ernst wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
230.303 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
215.777 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
112.605 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Wintersport
Ski Cross
Katrin Ofner in Val di Fassa starke Sechste!
Snowboard-Weltcup
Obmann in Rogla PGS-Dritter ++ Payer Vierte
Trotz Rückenschmerzen
Herzog gelingt erfolgreicher Olympia-Testlauf!
Hemetsberger Vierter
Olympia-Generalprobe mit wenig Aussagekraft
Krone Plus Logo
Sechs Kaffee pro Tag
So kommt Mama Hiemer bei Olympia hoch hinaus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf