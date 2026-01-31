Obmann in Rogla PGS-Dritter ++ Payer Vierte

Obmann eliminierte seine Teamkollegen Andreas Prommegger (Achtelfinale) und Christoph Karner (Viertelfinale), verlor danach aber das Halbfinalrennen gegen den Italiener Roland Fischnaller. Der 45-jährige Südtiroler hatte in der Runde der letzten acht auch Benjamin Karl besiegt, im Finale aber gegen Lee hauchdünn das Nachsehen. Im PGS-Weltcup liegt Fischnaller vor dem punktgleichen Karl, der in Rogla Sechster wurde, nun an der Spitze. Karner belegte Rang acht, Matthäus Pink Rang elf und Prommegger Rang 13. Nicht gut verlief die Generalprobe für Olympia-Starter Alexander Payer, der als 23. das Achtelfinale verpasste.