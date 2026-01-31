Elfjähriger fehlte schon am Freitag im Unterricht

Tatverdächtige Mutter musste operiert werden

Noch in der Nacht stellte die Polizei mehrere Messer sicher, die die mutmaßlichen Tatwaffen sein dürften. Befragungen der Mutter, die unter dringendem Mordverdacht steht, waren aufgrund ihres Zustandes bis dato aber noch nicht möglich – Freitagnacht wurde sie im Krankenhaus Leoben operiert. Wann genau es zu der Familientragödie gekommen war, ist noch unklar – fest steht allerdings, dass der Elfjährige bereits am Freitag nicht mehr in der Schule war.