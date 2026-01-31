Schreckmoment! Streif-Sieger entkommt bösem Sturz

Prevc führt nach erstem Durchgang, Fettner Vierter
Skisprung-Weltcup
Das hätte böse enden können! Streif-Sieger Giovanni Franzoni entkommt im Abfahrtstraining von Crans-Montana durch eine spektakuläre Einlage nur hauchknapp einem schweren Sturz.
Der Italiener geriet im oberen Teil in einen Fangzaun, wie einst Bode Miller in Kitzbühel rettete er sich aber mit einem Ski am Sicherheitsnetz entlangfahrend artistisch.
„Habe klaren Kopf behalten“
„Ich habe es geschafft, bis zum Schluss einen klaren Kopf zu behalten – obwohl ich durch einen Fehler mit den Skiern auf den Netzen gelandet bin“, so der erleichterte Franzoni im Zielraum. Dem Rennen am Sonntag blickt der Italiener trotzdem positiv entgegen. „In den Abschnitten, in denen ich keine Fehler gemacht habe, habe ich mich gut geschlagen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.