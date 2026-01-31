Vorteilswelt
Spektakuläre Einlage

Schreckmoment! Streif-Sieger entkommt bösem Sturz

Ski Alpin
31.01.2026 16:34
Giovanni Franzoni entkam im Abfahrtstraining knapp einem schweren Sturz.
Giovanni Franzoni entkam im Abfahrtstraining knapp einem schweren Sturz.(Bild: Sepp Pail/Screenshot www.instagram.com/orfsport)
Porträt von Paul Kovaricek
Von Paul Kovaricek

Das hätte böse enden können! Streif-Sieger Giovanni Franzoni entkommt im Abfahrtstraining von Crans-Montana durch eine spektakuläre Einlage nur hauchknapp einem schweren Sturz.

Der Italiener geriet im oberen Teil in einen Fangzaun, wie einst Bode Miller in Kitzbühel rettete er sich aber mit einem Ski am Sicherheitsnetz entlangfahrend artistisch.

„Habe klaren Kopf behalten“
„Ich habe es geschafft, bis zum Schluss einen klaren Kopf zu behalten – obwohl ich durch einen Fehler mit den Skiern auf den Netzen gelandet bin“, so der erleichterte Franzoni im Zielraum. Dem Rennen am Sonntag blickt der Italiener trotzdem positiv entgegen. „In den Abschnitten, in denen ich keine Fehler gemacht habe, habe ich mich gut geschlagen.“

