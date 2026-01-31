Schreckmoment! Streif-Sieger entkommt bösem Sturz

„Habe klaren Kopf behalten“

„Ich habe es geschafft, bis zum Schluss einen klaren Kopf zu behalten – obwohl ich durch einen Fehler mit den Skiern auf den Netzen gelandet bin“, so der erleichterte Franzoni im Zielraum. Dem Rennen am Sonntag blickt der Italiener trotzdem positiv entgegen. „In den Abschnitten, in denen ich keine Fehler gemacht habe, habe ich mich gut geschlagen.“