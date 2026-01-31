Lamparter in Seefeld knapp hinter Geiger Zweiter

Lamparter will Topsprinter Geiger am Schlusstag fordern

„Ein Podium tut immer gut. Aber es ist echt ärgerlich, weil ich mir den Sprint gut zurechtgelegt habe, dann aber vielleicht die Innenkurve aufgemacht habe“, sagte Lamparter zum ORF. Geiger sei einfach nach wie vor der bessere Sprinter. „Ich kann langsam aber doch Paroli bieten.“ Im Kampf um den Triple-Sieg sei alles offen. „Es fängt von null an, alles gut. Ich werde voll angreifen“, sagte der Tiroler. Rettenegger war gar nicht glücklich. „Ein Vierter ist schon sehr enttäuschend, da muss ich schon ehrlich sein“, sagte der Salzburger. Die Ausgangslage mit den knappen Abständen sei aber vielversprechend. „Absolut, es läuft gut auf der Schanze, wir sind eng beieinander. Der Blick nach vorne ist sehr positiv, darum blicken wir zuversichtlich auf Sonntag.“