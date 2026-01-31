Herren-Skispringen in Willingen ab 16 Uhr LIVE

Unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Italien verzichten die rot-weiß-roten Skispringer Jan Hörl und Stephan Embacher auf einen Einsatz beim Weltcup in Willingen. In Deutschland finden am Wochenende noch zwei Großschanzen-Bewerbe auf der Mühlenkopfschanze statt. Die erste Skisprung-Medaillenentscheidung bei den Winterspielen in Predazzo steigt für die Männer am 9. Februar auf der Normalschanze.