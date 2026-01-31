Herren-Skispringen in Willingen ab 16 Uhr LIVE

Wer jubelt in Willingen? Der Skisprung-Bewerb der Herren beginnt um 16 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Unmittelbar vor den Olympischen Spielen in Italien verzichten die rot-weiß-roten Skispringer Jan Hörl und Stephan Embacher auf einen Einsatz beim Weltcup in Willingen. In Deutschland finden am Wochenende noch zwei Großschanzen-Bewerbe auf der Mühlenkopfschanze statt. Die erste Skisprung-Medaillenentscheidung bei den Winterspielen in Predazzo steigt für die Männer am 9. Februar auf der Normalschanze.
„Ich mache eine Pause, ein bisschen weg vom Skispringen. Ich werde schauen, dass ich körperlich topfit bin und dann mit voller Frische nach Italien fahre“, sagte Hörl am Dienstag im Rahmen der Olympia-Einkleidung in Wien.
