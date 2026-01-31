„Volle Kampfbereitschaft“: Iran plant Manöver

Trumps Drohungen

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich durch neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump verschärft. Trump drohte am Freitag mit neuen US-Militärangriffen gegen das Land, falls sich Teheran einem neuen Abkommen zu seinem Atomprogramm verweigere. Trump erwähnte auch US-Kriegsschiffe, die er in Richtung Iran geschickt habe. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hatte am Freitag erklärt, sein Land sei sowohl für Verhandlungen als auch für einen Krieg bereit.