Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angespannte Situation

„Volle Kampfbereitschaft“: Iran plant Manöver

Außenpolitik
31.01.2026 16:42
Ein Schiff der iranischen Revolutionsgarde (Archivbild)
Ein Schiff der iranischen Revolutionsgarde (Archivbild)(Bild: AP/Jon Gambrell)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Iran ist die Stimmung angespannt: US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag mit einem Angriff gedroht. Nur einen Tag später gab es Explosionen an mehreren Orten im Land, mindestens fünf Menschen kamen ums Leben. Währenddessen plant der Iran ein Manöver auf einer Seefahrtsroute – mit scharfer Munition.

0 Kommentare

Die Iraner wollen am Sonntag in der Straße von Hormus ein Militärmanöver starten, bei dem sie auch mit scharfer Munition schießen wollen. Die Straße von Hormus – eine rund 55 Kilometer breite Meerenge zwischen Iran und Oman – gilt als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölexport. An dem Manöver sollen auch China und Russland teilnehmen.

Die USA warnten schon im Vorfeld: Das Manöver dürfe die Freiheit der Schifffahrt und die internationale Handelsschifffahrt nicht beeinträchtigen, forderte das US-Militär. Das US-Militär werde keine „unsicheren“ Manöver wie zum Beispiel Flüge über US-Kriegsschiffe oder Stützpunkte in niedriger Höhe tolerieren, erklärte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando (CENTCOM).

Die Straße von Hormus ist eine wichtige Schifffahrtsroute.
Die Straße von Hormus ist eine wichtige Schifffahrtsroute.(Bild: AP/Jon Gambrell)

„In voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft“
Armeechef Amir Hatami hatte zuvor erklärt, die iranischen Streitkräfte seien „in voller Verteidigungs- und Kampfbereitschaft“. „Wenn der Feind einen Fehler macht, wird dies zweifellos seine eigene Sicherheit, die Sicherheit der Region und die Sicherheit des zionistischen Regimes gefährden“, warnte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna vom Samstag.

Trumps Drohungen
Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich durch neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump verschärft. Trump drohte am Freitag mit neuen US-Militärangriffen gegen das Land, falls sich Teheran einem neuen Abkommen zu seinem Atomprogramm verweigere. Trump erwähnte auch US-Kriegsschiffe, die er in Richtung Iran geschickt habe. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi hatte am Freitag erklärt, sein Land sei sowohl für Verhandlungen als auch für einen Krieg bereit.

Lesen Sie auch:
In Teheran ist Anti-Werbung für die USA und Israel zu sehen.
„Fehlkalkulationen“
Irans Armeesprecher reagiert auf Trumps Drohungen
29.01.2026
Tausende verschwunden
„Verhaften jeden“: Irans Regime schlägt brutal zu
29.01.2026

Mehrere Tote bei Explosionen
Inmitten wachsender Kriegssorgen haben sich am Samstag im Iran mehrere Explosionen ereignet. Im Süden des Landes, in der Hafenmetropole Bandar Abbas am Persischen Golf, sei ein Wohngebäude von der Explosion betroffen. Dabei kam laut Behörden eine Person ums Leben, 14 Menschen wurden verletzt.

Im Südwesten des Landes gab es eine Gasexplosion. Dabei seien vier Menschen ums Leben gekommen, schrieb die Zeitung „Tehran Times“. Augenzeugen berichteten auch von einer Explosion und aufsteigendem Rauch nahe der Hauptstadt Teheran. Einem Behördenvertreter zufolge war jedoch lediglich Schilf an einem Fluss in Brand geraten, wie iranische Medien berichteten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
232.623 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
224.361 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
113.424 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Stockers „irrer Iwan“
Bundeskanzler geht mit Wendemanöver auf Risiko
Angespannte Situation
„Volle Kampfbereitschaft“: Iran plant Manöver
„Das ist Verrat“
Irre! US-Vertreter trafen kanadische Separatisten
Im 44. Lebensjahr
FPÖ Wien schockiert über den Tod von Mitarbeiterin
„Krone“-Kommentar
Stockers erste große Rede: Ein bisschen mehr Mut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf