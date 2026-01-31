Nervenkitzel pur! Tanzpaare in den Startlöchern

Apropos Familie: Mit Anna Kornhäusl mischt sich auch die Tochter von Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl unter die Tanzpaare. „Mein Papa hat selbst schon die Opernredoute eröffnet – und ich bin eine begeisterte Tänzerin.“ Mit nur 15 Jahren zählen sie und ihr Tanzpartner Bernd Fruhmann zu den jüngsten Debütanten. „Das ist der schönste Ball der ganzen Steiermark, da muss man einfach mittanzen!“