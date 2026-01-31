Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opernredoute 2026

Nervenkitzel pur! Tanzpaare in den Startlöchern

Steiermark
31.01.2026 17:03
Nadine Kogler und Fabienne Knolly bilden heuer ein doppelt weibliches Polonaise-Paar.
Nadine Kogler und Fabienne Knolly bilden heuer ein doppelt weibliches Polonaise-Paar.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Die Grazer Opernredoute wird in wenigen Stunden mit einer imposanten Choreografie eröffnet. Über hundert Debütanten und Debütantinnen haben hierfür wochenlang trainiert. Drei Tanzpaare erzählen von dem Nervenkitzel.

0 Kommentare

Für sie ist es einer der aufregendsten Abende ihres Lebens: 56 Polonaise-Paare eröffnen auch heuer wieder die Redoute mit einer schwungvollen Einlage. Da gehören zittrige Finger und etwas Lampenfieber dazu. Die Stimmungslage vor ihrem Auftritt? „Die vielen Lichter und das ganze Funkeln sind schon beeindruckend“, meint Victoria Binder (19).

Voller Vorfreude, nur mit etwas Bauchweh vor dem Cha-Cha-Cha, bestreitet sie mit Valentin Rinner (18) an ihrer Seite den Abend. „Meine ganze Familie ist heute dabei – auch die Tanten und Cousinen“, sagt der Sohn von Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner.

Victoria Binder und Valentin Rinner
Victoria Binder und Valentin Rinner(Bild: Christian Jauschowetz)

Apropos Familie: Mit Anna Kornhäusl mischt sich auch die Tochter von Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl unter die Tanzpaare. „Mein Papa hat selbst schon die Opernredoute eröffnet – und ich bin eine begeisterte Tänzerin.“ Mit nur 15 Jahren zählen sie und ihr Tanzpartner Bernd Fruhmann zu den jüngsten Debütanten. „Das ist der schönste Ball der ganzen Steiermark, da muss man einfach mittanzen!“

Eine Choreografie mit Feuer und Temperament
Und auch choreografisch hat es die Polonaise in sich. Der bedächtige Einzug zu „Libiamo, ne’ lieti calici“ aus Giuseppe Verdis „La traviata“ wandelt sich erst zum klassischen Dreivierteltakt und dann zu schwungvollen Schritten und imposanten Hebefiguren.

Anna Kornhäusl und Bernd Fruhmann
Anna Kornhäusl und Bernd Fruhmann(Bild: Christian Jauschowetz)

„Für mich sind die Hebefiguren herausfordernd, weil mir teilweise die Kraft fehlt“, gestand Fabienne Knolly vorab. Die 18-Jährige wirbelt heute Abend im Smoking Nadine Kogler durch die Luft, deren Tanzpartner keine Zeit hatte. Nach Mitternacht wird aber auch sie ins Kleid wechseln.

Lesen Sie auch:
Klaus Weikhards Geschäft ist in der Ballsaison besonders gefragt – Goldgelb liegt im Trend und ...
Besuch beim Juwelier
Opernredoute: Wertvollstes Krönchen der Geschichte
28.01.2026
Opernredoute Graz
Debütanten-Paare tanzen auf der Zielgeraden
24.01.2026

Was am Tag danach bleibt, ist ein funkelndes Andenken: „Ich bin begeistert von dem goldenen Krönchen – ich fühle mich wie eine Prinzessin“, sagt Victoria. Auch die Manschettenknöpfe werden wieder getragen, sind sich die jungen Herren sicher.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Graz
Familie
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
233.782 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
225.236 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
113.928 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf