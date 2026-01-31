„Viele Erkenntnisse“: Austria siegt gegen den GAK

Trainer Stephan Helm: „Wir können aus diesem Testspiel viele Erkenntnisse mitnehmen, das ist entscheidend. GAK ist ein sehr physischer Gegner, der uns vor Probleme gestellt hat, die wir nächste Woche auch haben werden. Wichtig ist, dass wir in unseren Aktionen auf dem Platz sehr klar sind – wenn uns der Gegner Tiefe gibt, dann müssen wir darauf vorbereitet sein und die Tiefe attackieren, damit wir das Spiel von unserem Tor weghalten. Alles in allem haben wir heute eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und sind stabil aufgetreten – unsere Torchancen hätten wir noch klarer fertigspielen müssen. Insgesamt haben wir eine gute Vorbereitung gemacht, jetzt gilt unser voller Fokus dem Frühjahrsstart gegen Salzburg.“