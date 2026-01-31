„Viele Erkenntnisse“: Austria siegt gegen den GAK

Eine Woche vor dem Frühjahrsauftakt gegen FC Red Bull Salzburg (Freitag, 6. Februar, 20:30 Uhr im Sportkrone.at-Ticker) setzt sich die Wiener Austria im letzten Test der Winter-Vorbereitung am ÖFB-Campus gegen Ligakonkurrent GAK mit 2:0 durch. Manfred Fischer und Johannes Eggestein erzielten die Treffer für die Austria. „Wir können aus diesem Testspiel viele Erkenntnisse mitnehmen, das ist entscheidend“, sagte Trainer Stephan Helm.
Kelvin Boateng fehlte krankheitsbedingt, ansonsten konnte Trainer Stephan Helm bis auf die Langzeitverletzten Noah Botić und Manprit Sarkaria aus dem Vollen schöpfen.
In der Anfangsphase setzte der GAK die Austria durch hohes Pressing immer wieder unter Druck und kam durch Tobias Koch zu zwei guten Torchancen auf die Führung. Yannik Oberleitner setzte seinen Kopfball in Folge einer Standardsituation nur knapp daneben. Die Veilchen präsentierten sich effizient. Manfred Fischer verwertete eine Šaljić-Flanke aus kurzer Distanz per Kopf zum 1:0 (36.). Nur wenige Minuten später nutzte Johannes Eggestein einen Fehler der GAK-Defensive im Spielaufbau, eroberte den Ball und vollendete selbst zum 2:0 (39.).
Starke Paraden von Sahin-Radlinger
Zur Pause wurde Radonjić wie geplant für Šaljić eingewechselt, der aufgrund seines Grundwehrdienstes noch etwas Trainingsrückstand aufweist. Kang Hee Lee rückte ins defensive Mittelfeld vor, Abu Barry in die Offensivreihe. Nach dem Seitenwechsel kam die Austria im Konter gefährlich vor das GAK-Tor, Johannes Eggestein schoss nach Vorarbeit von Abu Barry und Manfred Fischer knapp drüber. Fischer probierte es wenig später aus der Distanz (63.). Auch der GAK erspielte sich in der zweiten Halbzeit noch einige Möglichkeiten: Torhüter Samuel Sahin-Radlinger war bei den größten Chancen gegen Maderner (74.) und Italiano (84.) mit starken Paraden zur Stelle, bei einem Kopfball von Lichtenberger (79.) rettete die Querlatte.
Trainer Stephan Helm: „Wir können aus diesem Testspiel viele Erkenntnisse mitnehmen, das ist entscheidend. GAK ist ein sehr physischer Gegner, der uns vor Probleme gestellt hat, die wir nächste Woche auch haben werden. Wichtig ist, dass wir in unseren Aktionen auf dem Platz sehr klar sind – wenn uns der Gegner Tiefe gibt, dann müssen wir darauf vorbereitet sein und die Tiefe attackieren, damit wir das Spiel von unserem Tor weghalten. Alles in allem haben wir heute eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und sind stabil aufgetreten – unsere Torchancen hätten wir noch klarer fertigspielen müssen. Insgesamt haben wir eine gute Vorbereitung gemacht, jetzt gilt unser voller Fokus dem Frühjahrsstart gegen Salzburg.“
Austria Wien – GAK 2:0 (2:0)
Aufstellung: Sahin-Radlinger; Kang Hee Lee, Dragović, Plavotić (73. Wiesinger); Ranftl (82. Österreicher), Maybach (73. Marković), Barry, Taesok Lee (61. Schablas); Fischer (82. Aleksa), Eggestein, Šaljić (46. Radonjić)
Tore: Fischer (36.), Eggestein (39.)
