Nach Tod von Bub: Verdacht gegen Mutter erhärtet

Die Polizei hat am Samstag neue Details im Fall des getöteten elfjährigen Buben in der Steiermark veröffentlicht. Nach bisherigen Ermittlungen verdichtet sich der Verdacht gegen die 39-jährige Mutter des Kindes. Die alleinerziehende Frau hatte am Freitagnachmittag selbst die Rettung alarmiert – sie wies ebenfalls mehrere Schnittverletzungen auf.
Im Zuge des Einsatzes fanden die Rettungskräfte den leblosen Körper des Kindes vor und alarmierten umgehend die Polizei. Der Bub wies schwere Stich- und Schnittverletzungen auf.
Mehrere Messer sichergestellt
Schließlich konnte die Polizei mehrere Messer sicherstellen, bei denen es sich um die mutmaßlichen Tatwaffen handeln dürfte.
Bei den Verletzungen der Mutter soll es sich um Selbstverletzungen handeln, die nach ihrer Festnahme im Krankenhaus operiert werden mussten.
Motiv noch unklar
Die Frau soll zu Tathergang und Motiv befragt werden, sobald es ihr Gesundheitszustand zulässt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Indes traf die „Krone“ vor Ort zwei Nachbarn – sie haben von der schrecklichen Bluttat nichts mitbekommen, wie sie erzählen.
