Nach Tod von Bub: Verdacht gegen Mutter erhärtet

Die Polizei hat am Samstag neue Details im Fall des getöteten elfjährigen Buben in der Steiermark veröffentlicht. Nach bisherigen Ermittlungen verdichtet sich der Verdacht gegen die 39-jährige Mutter des Kindes. Die alleinerziehende Frau hatte am Freitagnachmittag selbst die Rettung alarmiert – sie wies ebenfalls mehrere Schnittverletzungen auf.