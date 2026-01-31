SV Ried gegen den SK Rapid – ab 17.30 Uhr LIVE

Allem grün-weißen Optimismus zum Trotz sieht Thorup nach dreiwöchiger Vorbereitung sich und die Mannschaft noch am Anfang. „Es ist ein erster Test in der Saison. Die Spieler brauchen Zeit, um Dinge zu 100 Prozent umzusetzen. Sie haben in den ersten Spielen ein Gefühl dafür bekommen, was ich will.“ Und das sei nicht zuletzt eines: „Jegliche Situation soll positiv gesehen werden. Man kann eine Standardsituation von Ried auch als Möglichkeit sehen, dass wir etwas kreieren, als potenzielle Chance für einen Konter und ein Tor für uns.“