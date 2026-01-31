Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Qualifikation

Österreich im Play-off gegen Polen oder Lettland

Sport-Mix
31.01.2026 16:09
(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Handball-Männer bekommen es in der finalen Phase der Qualifikation für die WM 2027 mit dem Sieger des im März ausgespielten Duells Polen gegen Lettland zu tun. 

0 Kommentare

Das ergab die am Samstag in Dänemark durchgeführte Auslosung. Die Play-offs mit Hin- und Rückspiel finden am 13./14. und 16./17. Mai 2026 statt. Die WM selbst geht im Jänner 2027 in Deutschland über die Bühne, das Gastgeberland sowie Titelverteidiger Dänemark sind bereits seit Längerem als Teilnehmer fix.

Bei der Europameisterschaft in Dänemark qualifizierten sich durch ihre Endplatzierungen auch noch Kroatien, Island, Portugal und Schweden für das Turnier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
232.623 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
224.361 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
113.424 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Sport-Mix
Sieg von Enzo Diessl
Posch sprintet zu einer sensationellen Bestzeit!
WM-Qualifikation
Österreich im Play-off gegen Polen oder Lettland
Krone Plus Logo
Wir zeigen alle Fights
Die Spartaner schwingen wieder den Heu-Hammer!
Nach hartem Kampf
Deutschland und Dänemark erreichen EM-Finale!
Final-Sieg gegen Graz
HC Hard holt sich Premieren-Titel beim HNDBL3BEAT!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf