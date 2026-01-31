Österreich im Play-off gegen Polen oder Lettland

Prevc führt nach erstem Durchgang, Fettner Vierter
Skisprung-Weltcup
Österreichs Handball-Männer bekommen es in der finalen Phase der Qualifikation für die WM 2027 mit dem Sieger des im März ausgespielten Duells Polen gegen Lettland zu tun.
Das ergab die am Samstag in Dänemark durchgeführte Auslosung. Die Play-offs mit Hin- und Rückspiel finden am 13./14. und 16./17. Mai 2026 statt. Die WM selbst geht im Jänner 2027 in Deutschland über die Bühne, das Gastgeberland sowie Titelverteidiger Dänemark sind bereits seit Längerem als Teilnehmer fix.
Bei der Europameisterschaft in Dänemark qualifizierten sich durch ihre Endplatzierungen auch noch Kroatien, Island, Portugal und Schweden für das Turnier.
