Österreich im Play-off gegen Polen oder Lettland

Das ergab die am Samstag in Dänemark durchgeführte Auslosung. Die Play-offs mit Hin- und Rückspiel finden am 13./14. und 16./17. Mai 2026 statt. Die WM selbst geht im Jänner 2027 in Deutschland über die Bühne, das Gastgeberland sowie Titelverteidiger Dänemark sind bereits seit Längerem als Teilnehmer fix.