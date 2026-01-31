Heino mit Helmut Werner bei Audienz des Papstes

„Es war eine Begegnung, die tief bewegt“, so Heino und Manager Helmut Werner nach ihrer letzten gemeinsamen Reise, die das dynamische Duo von Kitzbühel in Tirol in den Vatikan zu einer Privataudienz beim Papst führte.
Eine Ehre, die nicht vielen zuteilwird. Wie kam’s zum Treff mit Leo XIV.? Die Kirchentour des Volksliedgiganten! „Ich erzählte ihm von meinen über 250 Konzerten in Kirchen. Er schien sehr angetan“, so Heino, der dem Pontifex die Goldene Schallplatte seines Albums „Frieden auf Erden“ überreichte. Der Papst bedankte sich mit einem gesegneten Rosenkranz für den Besuch.
Emotionen gingen über
„Er hat bei der Segnung geweint“, sagte sein Manager Helmut Werner, der bei der Audienz dabei war. Kurz vor Weihnachten sei die Einladung in den Vatikan ausgesprochen worden. Das Treffen habe vor einer Woche stattgefunden.
Begrüßung auf Deutsch
Papst Leo habe Heino auf Deutsch begrüßt, die Konversation sei auf Englisch erfolgt. „Ich habe übersetzt“, sagte Werner. Das Kirchenoberhaupt habe bei dem etwa 15-minütigen Treffen auf die verbindende Kraft der Musik verwiesen.
Der 87-jährige Heino lebt in Kitzbühel. Ungeachtet seines Alters startet er im Februar zu einer neuen Tournee, die ihn in 80 Städte führt. Außerdem hat Heino laut Management einen Vertrag bis zu seinem 100. Geburtstag im Jahr 2038 mit einer Großraumdiskothek am Ballermann auf Mallorca.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.