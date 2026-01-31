Vorteilswelt
„Bei Segnung geweint“

Heino mit Helmut Werner bei Audienz des Papstes

Adabei Österreich
31.01.2026 16:15
Heino und Helmut Werner trafen Papst Leo XIV. zur „informellen Begegnung“.
Heino und Helmut Werner trafen Papst Leo XIV. zur „informellen Begegnung".
Porträt von Norman Schenz
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Norman Schenz und Pamela Fidler-Stolz

„Es war eine Begegnung, die tief bewegt“, so Heino und Manager Helmut Werner nach ihrer letzten gemeinsamen Reise, die das dynamische Duo von Kitzbühel in Tirol in den Vatikan zu einer Privataudienz beim Papst führte.

Eine Ehre, die nicht vielen zuteilwird. Wie kam’s zum Treff mit Leo XIV.? Die Kirchentour des Volksliedgiganten! „Ich erzählte ihm von meinen über 250 Konzerten in Kirchen. Er schien sehr angetan“, so Heino, der dem Pontifex die Goldene Schallplatte seines Albums „Frieden auf Erden“ überreichte. Der Papst bedankte sich mit einem gesegneten Rosenkranz für den Besuch.

Emotionen gingen über
„Er hat bei der Segnung geweint“, sagte sein Manager Helmut Werner, der bei der Audienz dabei war. Kurz vor Weihnachten sei die Einladung in den Vatikan ausgesprochen worden. Das Treffen habe vor einer Woche stattgefunden.


Mit dem Album „Frieden auf Erden“ erreichte Heino noch einmal Goldstatus in Österreich. Mit ...
Gold mit 87 Jahren!
Heino steht in Österreich unter (Rekord)Verdacht
13.01.2026
Zwei Jahre danach
Heino: „Hannelores Tod hängt mir schon noch nach“
11.10.2025

Begrüßung auf Deutsch
Papst Leo habe Heino auf Deutsch begrüßt, die Konversation sei auf Englisch erfolgt. „Ich habe übersetzt“, sagte Werner. Das Kirchenoberhaupt habe bei dem etwa 15-minütigen Treffen auf die verbindende Kraft der Musik verwiesen.

Der 87-jährige Heino lebt in Kitzbühel. Ungeachtet seines Alters startet er im Februar zu einer neuen Tournee, die ihn in 80 Städte führt. Außerdem hat Heino laut Management einen Vertrag bis zu seinem 100. Geburtstag im Jahr 2038 mit einer Großraumdiskothek am Ballermann auf Mallorca.

